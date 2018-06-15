五洲國際轟陸媒蓄意中傷 今日復牌暴漲近28%

對於大陸傳媒《國際金融報》日前撰文指五洲國際 (1369-HK) 旗下多個樓盤「爛尾」，項目資金不知所終，五洲國際發公告澄清，砲轟《國際金融報》蓄意中傷，保留法律追訴權。

五洲國際因日前股價暴跌 8 成後停牌，今 (15) 日復牌，截至 11:00，股價暴漲 27.941%，報港幣 0.087 元。

圖：新浪財經

《國際金融報》於 2018 年 5 月 21 日刊登一則新聞文章，指稱（其中包括）江蘇五豐物流商貿投資有限公司為該公司附屬公司，並指稱江蘇五豐與該公司合作通過其位於中國的物業專案以進行非法集資。

五洲國際就該文章於 5 月 24 日在其網站登載聲明，澄清該公司僅持有江蘇五豐 5.13% 的間接權益，故此江蘇五豐並非所指稱的該公司附屬公司；及該公司從未參與江蘇五豐的業務經營或管理。因此，該篇文章的指稱是虛假且含誤導成分，屬「蓄意中傷」公司聲譽，公司保留向《國際金融報》文章的撰寫或出版商提出法律程式的權利。

有關 5 月 21 日的成交量與股價下跌，董事會懷疑不尋常變動可能由《國際金融報》文章所引起，故於 6 月 8 日成立獨立董事委員會，專責調查不尋常變動的真正原因。據不尋常變動的相關情況和現時可得資料，獨立董事委員會有理由相信該篇文章可能為不尋常變動的起因之一。

此外，董事會亦得悉《信報》分別於 5 月 26 日及 5 月 30 日刊登 2 則新聞文章，指稱該公司股份或被強制平倉；及該公司因短期借貸及融資成本大幅增加而可能陷入財困，並可能無法支付 2018 年的利息開支。

《信報》文章刊登之後，董事會向該公司有關人員及股東作出查詢，確認不尋常變動後確實曾出現強制平倉的情況。強制平倉導致該公司主要股東盛凱控股有限公司持有的股權已減至 21.23%。

對於有關該公司因短期借貸及融資成本大幅增加而可能陷入財困，並可能無法支付 2018 年利息開支的指稱，儘管董事會確認該公司正面臨財務短缺，並出現若干付款違責情況，但董事會並無發現該公司或其任何附屬公司的任何清盤呈請。董事會現時就替代的付款安排與其債權人協調，而獨立董事委員會將進行調查，以確定該公司的財務狀況。