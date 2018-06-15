二極管最高漲幅超過17倍 相關公司業績有望穩步提升

據證券時報消息，受到上遊原材料漲價和下遊應用驅動，二極管市場價格暴漲，安森美2N7002肖特基二極管已經從去年每顆4分錢，最高漲價每顆到7毛錢，最高價格漲幅超過17倍。

業内認為，各項原材料的成本受全球性半導體上遊晶圓價格飙漲，及金屬線材與導線架亦在銅價大漲的多重因素的衝擊，嚴重影響了二極管的産品交貨周期和供貨數量。加上汽車電子、智能家居、智能手機、快充等新應用市場發展迅速，所搭載的二極管數量幾乎呈倍數增長，帶動二極管整體出貨量激增。與此同時，近兩年在物聯網與車用市場的快速成長帶動下，對半導體組件的應用需求倍數成長。業内人士表示，隨著第三季度傳統消費類電子産業旺季來臨，在供需緊張情況，二極管的漲價行情將會持續升溫，相關公司業績有望隨之穩步提升。

A股上市公司中，蘇州固锝(002079-CN)公司的主要産品為各類半導體二極管(不包括光電二極管)，具備全面的二極管晶圓、芯片設計製造及二極管封裝、測試能力,保持國内半導體分立器件行業前10名、二極管分行業領先地位。揚傑科技(300373-CN)是走出國際的二極管龍頭企業。華微電子(600360-CN)主要生産功率半導體器件及IC，二極管産品有肖特基二極管/SBD、快恢復二極管/FRED等。

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