新華通訊頻媒(00109-HK)償還貸款新安排

新華通訊頻媒(00109-HK)公布，6月14日，新華通訊頻媒作為貸款人與借款人新華通訊頻媒訂立還款協議，據此貸款人同意借款人將根據貸款協議及延長協議，按下列時間表償還本金額及未清償利息之還款安排︰於簽署還款協議後償還300萬元；第二筆300萬元於6月15日或之前償還；及由6月15日起計每兩個月償還不少於300萬元，而本金額及所有未清償利息須於2019年6月13日或之前悉數償還。為免疑問，最後一期應付款項可少於300萬元。於本公告日期，借款人已向貸款人償還300萬元。

原本金額1800萬元按年利率6%計息之該貸款已根據貸款協議墊付予借款人，該貸款之原到期日為2015年8月24日。根據延長協議，經延長貸款連同其所有累計利息須於經延長到期日2016年8月23日償還予貸款人。根據還款協議，預計本金額連同所有累計未清償利息將於2019年6月13日或之前悉數償還。於還款協議及本公告日期，借款人結欠貸款人之未清償總額為2191.2萬元。

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