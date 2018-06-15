台股盤前─連假前難脫整理盤 短線多空關鍵在外資態度

台股昨 (14) 日遭外資大賣逾 140 億元，終場大跌 159.23 點，以 11013.98 點作收，驚險守住 11000 點大關，成交值 1645.65 億元，今 (14) 日開盤前，觀察到美股漲跌互見，處於狹幅整理，而台股即便目前多頭氣勢遭受破壞，但內資並未棄守，預料在端午連假前將呈現量縮整理格局。

三大法人昨日同步賣超共 166.27 億元，其中，外資賣超多達 144.36 億元，自營商賣超 13.95 億元，投信也賣超 7.96 億元。

從台指期淨部位來看，三大法人淨多單減少 6820 口至 12664 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 5958 口至 43611 口，而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2850 口至 16949 口，顯示目前法人看待短線後市行情趨於保守。

美股方面，隨著科技股上漲，Nasdaq 指數昨日創新歷史高點至 7761.04 點，上漲 65.34 點或 0.85%；費城半導體指數也收高 8.64 點或 0.61% 至 1423.12；S&P500 指數略漲 6.86 點或 0.25% 至 2782.49；惟道瓊工業平均指數小跌 25.89 點或 0.10% 至 25175.31。

台積電創辦人張忠謀昨日表示，3 奈米製程約在 2 年內開發成功，儘管面臨「摩爾定律」失效的挑戰，2 奈米製程仍可望在 2025 年前問世，並強調，台積電將持續成長不落人後，兩岸半導體產業發展差距不會縮小，技術領先 5-7 年。

被動元件廠奇力新驚傳內線交易案，去年初以股份轉換方式取得旺詮 100% 股份，但此利多消息曝光前有人提前買股，涉違反證交法，台北地檢署兵分 6 路搜索並約談奇力新前財務長等 11 人，不過，奇力新回應，沒有搜索，僅是總經理鐘世英去當證人。

非揮發性記憶體大廠旺宏董事長吳敏求表示，旺宏目前產能滿檔，未來幾年隨著新產品不斷推出，可望一直維持滿載狀態，並上調旺宏本季營運展望，可優於預期。

研調機構集邦旗下 Energy Trend 評估，太陽能產業 6 月氣氛低迷，全球太陽能供應鏈已面臨供過於求的壓力，價格開始下探，第 3 季恐怕還將迎來太陽能產業的「冰河期」。

油價方面，台塑化認為下半年油價將會下跌，以布蘭特原油價格來看，推估第 3 季每桶油價會跌到平均 70 美元，第 4 季會繼續向下修正，全年的平均油價在每桶 70 美元，較去年略高 5 美元。

法人指出，7 月為生技月，在日前漲多個股休息後，生技醫療股可作為留意方向，不排除後續將出現生技次族群輪漲。

整體而言，從技術面觀察，因加權指數以一根中長黑棒，跌破 10 日，20 日線支撐，短線轉弱，接下來就是看季線 10879 點支撐，所幸並未看到內資大舉撤退，以盤代跌、個股表現可望成為近期走勢。

不過，要留意的是，由於美國將公布對中國的課稅名單，貿易戰不確定性仍存，須提防指數仍隨時有隨國際金融市場拉回的壓力。