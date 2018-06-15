◆盤勢分析

1. 歐洲央行宣布今年底結束 QE，維持利率不變至少到明年夏天，歐股全面反彈。而在高科技股的帶動，那斯達克指數再創新高，但部分金融類股拖累道瓊指數小幅收黑，終場美國四大指數漲跌幅介於 - 0.1%~0.85%。其中，特斯拉上漲 3.75%、FB 上揚 2.29%、Nvidia 上漲 1.72%、亞馬遜上漲 1.11%，再創新高，APPLE 上漲 0.05%、台積電 ADR 下跌 1.15%。

2. 因美國宣布升息一碼，且 FED 升息腳步將加快，市場疑慮資金將回流美國，晨間亞洲股市普遍承壓。台股早盤小幅跳空低開，盤中亞股持續走弱，台股在 2330 台積電與金融類股拖累下，指數一路下滑，尾盤跌破月線，最終收盤指數下跌 159 點，跌幅 1.43%，收在 11,013.98 點。OTC 指數收盤下跌 0.18%，表現相對抗跌。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股周四收長黑 K 棒，跌破月均線。

(2) 量能：現階段仍屬漲多後量縮回檔修正，後續宜整理量縮、上漲帶量。

(3) 技術指標：日 KD 指標死叉開口擴大，MACD 柱狀體下滑，技術面轉弱。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 166.27 億元；外資 - 144.36 億元、投信 - 7.96 億元、自營 - 13.95 億元。

4. 電子類股

(1)PCB：2313 華通股東會通過配息 1.2 元，配合下半年業績逐季增溫，周四股價逆上漲；3144 新揚科 5 月營收年增 21.3%，股價再創波段新高。另外，同族群 3037 欣興、2367 燿華、5349 先豐營收有望開始回升，股價維持紅盤。

(2) 二極體、MOSFET：8255 朋程穩壓 IC 正式出貨給日系車廠三菱，法人調高投資評等，股價跳空上漲 3.67%；帶動 5305 敦南、2481 強茂上漲超過 2%。MOSFET 個股轉強，3317 尼克森、6435 大中強勢漲停板。

(3) 光學：3008 大立光與 3406 玉晶光短線漲多回檔，但二線光學 3059 華晶科因私募題材、3630 新鉅科 3D 感測鏡頭即將出貨等，股價表現搶眼。

5. 非電子類股

(1) 鋼鐵：金屬報價維持高檔，配合風電題材，2013 中鋼構強勢漲停；9958 世紀鋼將發行可轉債 10 億元與現增 2000 萬股，周四股價開高上揚。

(2) 紡織：1457 宜進 5 月營收年增 12%，周四股價尾盤收高；1413 宏洲股價則緩步走高。

6. 重點訊息：

(1)8 吋晶圓代工廠 5347 世界先進召開股東常會，通過今年每普通股配發 3 元現金股利。針對近期 8 吋晶圓代工漲價一事，世界先進表示有關矽晶圓漲價導致成本增加一事，將採取機動因應策略，至於目前接單暢旺，且已掌握足夠矽晶圓貨源，對下半年營運展望樂觀。

(2) 非揮發性快閃記憶體廠 2337 旺宏召開股東常會，通過每普通股配發 1.2 元股利，其中包括 1.0 元現金股利及 0.2 元股票股利。董事長吳敏求表示，下半年需求暢旺，高容量 NOR Flash 價格仍有上漲空間，以過去歷史紀錄來看，旺宏下半年旺季效應可期，而今年最大的目標是要追求獲利的最大化。