【豐銀投顧】資金持續收緊 GDP面臨衰退？！

◆盤勢分析

昨晚 FED 無懸念地升息一碼，並且在會後的記者會上表示 FED 將會採更積極的態度來抑制通貨膨脹，從 FED 官員的點陣圖來看，今有相當大的可能性再升息二次，也就是保守估計是升息二碼，而到 2020 年之前將會持續升息，直到聯邦基準利率回到 3% 的水準，而到底是什麼原因讓 FED 一定要升息？其主要原因有二個：1. FED 的利率模型─泰勒法則所計算出來的現在 FED 的基準利率應該是 4.9%。2. 近日公佈的 5 月 CPI 跟每小時薪資的成長率來看，通膨速度已經超過薪資上漲的速度。

由以上二點來看，FED 在利率政策上已經嚴重跟不上通膨的速度，另外，在通膨快速升溫同時，美國消費者的可支配所得將會快速減少，可以看得出來川普的減稅利多已經被通膨給扺銷，更重要的是美國的 GDP 公式裡消費是美國經濟成長的最主要來源，一旦消費者請加 @ozo5468n 的消費力道開始減弱，則美國的經濟成長復甦將開始衰退，而未來如果為了抑制通膨，FED 開始持續升息，則將進一步壓縮美國企業獲利的空間，造成 EPS 開始出現降低，而既然企業獲利衰退，過去對於獲利的樂觀預期的股價當然會進一步的拉回修正，至於會修正多少？ 市場會給答案！是不是會造成崩盤？筆者認為臨界點還沒有到，導火線還沒有被點燃，如果要找一間像過去雷曼兄弟可能倒閉且造成大影響的標的，筆者認為德意志銀行很有可能！

至於台股的拉回不過就是在釋放賣壓，真的會崩盤？筆者也認為時間還沒有到，只是在操作上要小心風險，短線強勢股操作放在電子股身上，3-5 天的技術面操作，嚴格執行停利、損即可！至於中長線的投資人可以選擇退場觀望，等待市場消化利空消息後再尋求進場機會，大盤的 11000-10900 是重要的多方攻擊缺口，被跌穿則回檔幅度會比較深，可能回測 10500 點，操作上謹慎為宜！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)