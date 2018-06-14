美股大空頭「50美分」回來了 押注波動性翻倍

還記得那位總是押注市場波動率不會永遠低迷，因而大舉做多有「恐慌指數」之稱的 Cboe 標普 500 波動率指數 (VIX) 的神秘投資者「50 美分」嗎？



「50 美分」因總以 50 美分左右的價格買入 VIX 看漲期權而得此稱號。在今年二月的美股拋售潮中，因 VIX 暴漲，這位投資者大獲全勝獲得巨額回報而備受關注。

據彭博社，最近「50 美分」似乎再現江湖了。本周二和周三，有兩筆總計約 10 萬手的 8 月到期的 VIX 指數看漲期權分別以 51 美分和 49 美分的權利金價格被買入，在 VIX 指數達到 28 時可以行權。

當前，VIX 指數位於 13 下方，跌破兩年平均水平。

彭博社援引 IMC Trading BV 的交易員 Cathal Hardiman 表示，交易者應該是押注波動性會上升，甚至翻番，所以做此交易來進行價值對沖。

華爾街見聞此前在《大特寫 | 「大象」與「50 美分」—新一代「大空頭」崛起》中提到，2017 年全年，VIX 指數下跌 21%，做空波動性的交易也成為了去年市場上最擁擠的交易策略之一。「50 美分」卻一直是勇於逆勢行動的少數派之一。今年二月，隨著美股連日遭遇大拋售，市場波動率飆升，VIX 看漲期權成了最受歡迎的品種之一，「50 美分」也因此成了這場美股拋售潮的贏家，總共大賺近 2 億美元。

至於他所購買的期權，簡單地說，一旦美股發生明顯調整引發市場恐慌，VIX 指數在行權日到來前反彈至目標價格，這位「50 美分」就相當於持有了實際價值遠高於行權價的期貨品種，以此從中大賺。不過反過來，如果錯判，他會損失期權費。