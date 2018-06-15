美股盤中─媒體股與科技股上漲 支撑Nasdaq走高 道瓊進行整理

併購活動支撑了媒體股與科技股上漲，推升了 Nasdaq 指數週四中場走高約 0.5%。

道瓊工業平均指數則進行整理。

台北時間 23:54

道瓊工業平均指數下跌 15.33 點或 0.06% 至 25185.87。

Nasdaq 指數上漲 63.31 點或 0.79% 至 7759.00。

S&P 500 指數上漲 7.70 點或 0.28% 至 2783.33。

21st Century Fox 股價上漲 1.8%。Comcast 公司宣布將以 650 億美元併購該媒體公司的幾個重要單位。Comcast 股價上漲 3.4%。

昨日，一名地方法官裁決核准 AT&T 併購時代華納。去年，司法部則阻止了該併購案， 聲稱該併購案可能會導致消費者支付的價格上漲。

摩根大通銀行與高盛銀行股價分別下跌 2% 與 0.5%。歐洲央行說，將延到明年才會升息。該談話使得債券殖利率走低，銀行股下跌。

經濟消息方面，美國公布 5 月零售銷售上升 0.8%，大幅高於預估的上升 0.4%。該數據公布後，指數期貨於盤前上漲。

美國勞工部公布，上週初次申請失業金人數下降至 44.5 年低點，顯示勞工市場吃緊。該數據公布後，道瓊工業平均指數上漲逾 100 點，而後回檔。