勞斯萊斯裁員4600人 預計2020年完成後一年省4億英鎊 開盤漲2.6%

英國航太引擎大廠勞斯萊斯 (Rolls-Royce) 週四 (14 日) 宣布將裁員約 4600 人，將於接下來 24 個月中執行，為「根本性重組」計劃的一環。

此回裁員人數占全公司 5.5 萬人中的 8.4% 人力，主要範圍將落在英國的 2.6 萬名員工上，為該公司 2001 年 10 月以後最大規模裁員行動，當時裁員 5000 人，係因應當年 911 美國恐攻後全球經濟低迷。

勞斯萊斯稱將認列 5 億英鎊 (6.7 億美元) 直至 2020 年作為裁員相關成本，裁員計畫完成後年度節省金額可達 4 億英鎊。

英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）集團昨日表示，其開發的特倫特 1000（Trent 1000）引擎出現快速磨損的問題，現在必須全面接受檢查，分析師指出，目前已有超過 30 架飛機因此停飛，而解決相關瑕疵問題的成本可能上看 10 億英鎊。此消息也引起週一股價開盤走跌 1%，後逐漸回升，收盤時收跌 0.31% 至 832.8 英鎊。

已經不再與豪華車相關的勞斯萊斯近幾年陸續裁員數千人，也因為獲利下降而調降股利，此舉是執行長 Warren East 為挽救獲利的最新舉措。Jefferies 分析師 Sandy Morris 研究報告稱，最新的裁員措施可能會促使該公司股票「向前邁進一大步。」

市場顯然支持此舉，週四開盤股價應聲上漲 2.6%。