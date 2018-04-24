勞斯萊斯考慮與中方成立合資公司 提供CR929客機引擎

彭博社報導，根據知情人士透露，英國引擎製造商勞斯萊斯 (Rolls-Royce) 正在與中國航空發動機集團就可能的合作進行商談；若能達成合作，雙方有望成立合資公司，共同為中國和俄羅斯計畫研製的新型廣體飛機提供引擎。知情人士表示，雙方在今年稍早已就是否為 CR929 廣體客機引擎展開合作進行了會談。目前 CR929 引擎項目處在提案徵集階段，意向方需在 5 月提交方案；屆時雙方合資公司的前景，可能將根據飛機製造方的具體要求而有所變化。



CR929 廣體客機是由中國商飛，和俄羅斯聯合航空製造集團所成立的合資公司「中俄國際商用飛機有限責任公司」負責研發製造，其目標是要打破波音公司和空中巴士對廣體客機市場的雙寡頭壟斷。



此前商飛的 C919 窄體客機所採用的是 CFM International 所製造的引擎，CFM International 是由 GE 和法國賽峰成立的合資公司。



知情人士指出，勞斯萊斯正在考慮的方案是提供一台 Trent 7000 引擎的升級版。儘管 A350 廣體客機上的 Trent XWB 引擎更大且新，但勞斯萊斯不願分享此款引擎所使用的核心技術。



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