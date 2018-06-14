周小川：全球金融危機以來還有七大問題沒解決

6月14日，周小川在“2018陸家嘴論壇”上說，要抓住眼下全球經濟復蘇的有利時機對金融治理體系進一步完善，以防範下一輪危機的誕生。

2008年全球金融危機已過去十年。中國人民銀行原行長周小川表示，自上一輪金融危機以來，國際上在金融治理方面做了大量工作，但同時要看到還有很多未盡事項。

首先，負反饋機製引入得不夠多。他指出，市場普遍認為造成2008-09金融危機的一個重要因素是金融體系中存在過多的順周期因素，或者說正反饋機製，這就容易使得金融體系大起大落。對於這個問題，可以通過引入負反饋機製來對衝作用。

“但我們的做法還不徹底，經濟運行中正反饋特徵還有很多，問題沒有根本解決。”周小川說，比如，評級機製有很明顯的順周期性，逆周期引入措施相對較少。

其次，大家都試圖解決但沒有解決的就是“大而不能倒”的問題。周小川表示，大的金融機構應該增加資本比例，如果一級資本不能解決問題，那就需要引入“自救債券”和“應急可轉債”。

第三，要落實金融工具為實體經濟服務的理念，周小川認為，在這方面，中國是做得比較突出的。

“危機早期，大家認為很多衍生産品發展過度，比如CDO等，脫離市場，變成玩家炒作工具。這隱含的問題是金融工具要更多為實體經濟服務，中國在此方面是比較突出的，但就全球來講，這個方面走得還不夠遠、不夠充分。比如最近又出現炒作的數字類加密産品，跟實體經濟沒什麽關系，但還是能炒熱。”他說。

第四，以美元為主要儲備貨幣的國際貨幣體系存在弊端。周小川說，一旦主要經濟體發生危機，這種國際貨幣體系會使得資本流動發生異常。“這個問題盡管大家很重視，思想觀念都進行了更新，也組織了多輪討論，但最近我們看到實際上問題還可能繼續出現，阿根廷、土耳其甚至還可能有其他國家，在當前的形勢下可能再次出現資本流動異常。”

第五，全球儲蓄率不平衡的問題至今沒有得到解決。周小川表示，全球金融危機的爆發從一開始就和國民儲蓄率密切聯系。當年美聯儲主席伯南克認為，次貸危機的爆發是因為中國等亞洲國家有儲蓄過剩，結果用到了美國，使得美國人過度消費，儲蓄率降低，最後導緻了這個問題。

“不管這個說法是不是有爭議，但這個說法至少是值得我們深思的。那一輪亞洲金融風波以後，儲蓄率的變化確實帶來很多值得研究的題目。在最近一輪貿易戰過程當中，美國的貿易赤字不光是貿易問題，不光是生産能力、生産布局問題，也涉及儲蓄率問題。”周小川說。

第六，在低利率的糾正上“偏慢”、“偏晚”，對貨幣政策依賴過度的問題依然存在。

第七，在金融危機爆發後，如何救助金融機構，周小川說，這個問題雖然有一定的共識，但是沒有得到完全解決。

在他看來，金融危機後最頭疼的是救助問題。美國出台了一些救助措施，爭議很大。英國救助了蘇格蘭皇家銀行和巴克萊銀行，這些措施涉及到跨境問題。金融機構遇到的問題一些是危機造成的，也有一些是金融機構自身的原因造成的，怎麽處置是個問題。

來源：界面新聞 記者陳鵬

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