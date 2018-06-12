〈房產〉太平洋房屋整軍進攻代銷業務領域 全年目標40億元

太平洋房屋新任董事長盧阿水上任 1 年來，持續進行經營體質調整，強化房仲業務，以及原有代銷體系的財務及編制，代銷團隊上半年先推北市「隱苑」及「敦南 WOW」兩中小型建案合計 25 億元，預計全年達成 40 億元的目標。

同時，在太平洋房屋在原有的仲介業務上，盧阿水今 (12) 日指出，今年年初時就推出空拍機創新應用計畫，看見房地不同的新視角；在 3 月的花蓮強震後，太平洋房屋首創買屋送地震險活動，讓消費者可以感受到太屋對居住安全的重視及對消費者的關懷。此外，太平洋房屋也聯手四大房仲品牌，打造樂屋網 O2O 聯賣大平台，提供消費者更即時且更豐富的資訊。

在太平洋房屋今年以 40 億元為目標的代銷業務上，上半年代銷部門以台北市萬華區寶興街的「隱苑」和大安區安和路東方工商後方的「敦南 WOW」為兩起代銷業務先鋒，總銷合計為 25 億元，下半年將再推出 15 億元的代銷案。

太平洋房屋目前的發展策略是從 2、3 線城市增加直營店，包括彰化兩家直營店在 5 月重新裝潢開幕；太平洋房屋的新招牌也正式亮相。太平洋房屋表示，今年也要加速展店，預計要衝出 20 家新加盟店，持續擴大太平洋房屋市占率，並期待在代銷領域佔得一席之地。