欣陸Q1合計海外待建工程量527億元 今年盼爭取250億元標案及建案

欣陸 (3703) 今日舉行媒體茶敘，執行長洪義乾指出，欣陸營造及不動產開發穩定成長，去年整體營收及稅後淨利均為近年來新高，今年將目標是爭取合計 250 億元的營建及土木工程業績。去年欣陸投控暨子公司合併總營收是新台幣 283.85 億元，年增 16%，毛利率增加 1.8 個百分點至 8.3%，主要原因為營造工程的毛利率轉佳，稅後合併淨利為新台幣 7.88 億元，EPS 0.96 元，公司董事會已擬發放每股現金股利 0.6 元。



展望今年，洪義乾表示，政府推行的「前瞻計畫」政策預計於 2017-30 年間釋出軌道及捷運的土木工程總量達 3,660 億元，欣陸將專注於最有利標的土木專案。



此外，聚焦在台灣建築工程市場中的大型高端集合住宅，例如裕隆城及信義計畫 B 區開發案等，超高層五十樓以上複合式商業大樓，以及及飯店、醫院及都更。



洪義乾表示，去年新接工程案金額是 169 億元，今年第一季合計海外待建工程量約 527 億元，可供未來 2.5 至 3 年業務之用，今年全年希望能爭取到 250 億元的工程標案及建案。



洪義乾表示，去年為了提升公司競爭力，將欣達環工從孫公司，提升位階為欣陸投控的直屬子公司，與大陸建設成為兄弟公司。欣達環工去年貢獻母公司淨利 2 億元，股本經過增資後，已增至 15 億元，欣達環工先前承攬的計畫已陸續施工，高雄市鳳山溪再生水廠 BTO 計畫也順利進行，預定今年第三季可望開始試營運，將為欣陸帶來新的營收成長動能。

