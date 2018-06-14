Netflix現金流有望在2022年轉正 高盛上調目標價格29%

影音串流平台龍頭 Netflix 股價今年已飆漲近 90%，但高盛分析師認為，該公司的負現金流在今年達到高峰後，將逐步降低並在 2022 年達成正現金流目標，對內容的投資將進一步確保其在業界的領先地位，因此上調目標價格。

高盛分析師 Heath Terry 在本週將 Netflix(NFLX-US) 的目標價格上調至每股 490 美元，比起 13 日的收盤價格 379.93 美元高出近 29%。FactSet 其餘 43 位分析師對 Netflix 的目標價格則為 335.37 美元，低於目前價格，評級則是優於大盤。

Netflix 股價日線走勢圖

高盛認為，Netflix 有望在 2022 年繳出 5 億美元的正現金流表現，根據 FactSet 分析師預測，該公司的現金流將在 2018 年擴大至負 30.6 億美元，但隨後在 2019 年和 2020 年將逐步下降為負 21.2 億美元與負 14.5 億美元。

Terry 在報告中指出：「Netflix 損益表的收入和現金流量表的虧損，中間差異正持續擴大，但這對該公司的估值並不會有影響，而我們認為，此情況正在反轉中，Netflix 的現金流量將在未來幾年出現正面改善。」

由於 Netflix 大幅投入於內容製作，高盛估計該公司的燒錢速度將在今年達到高峰，但對內容的投資，將幫助該公司吸引更多付費訂閱用戶，使用戶增長數高於預期。

分析師預計，Netflix 將在 2018 年投入約 140 億美元至內容，高盛表示，依照內容投資和用戶成長之間的關聯性，訂閱用戶有望在 2019 年淨成長 3400 萬人，高於高盛稍早 3250 萬人的預估，亦高於分析師共識估計的 2600 萬。

另一方面，分析師指出，Netflix 對內容的投資，將推使該公司未來成長高於預期，並確保領先地位，同時降低對外部內容的依賴性。