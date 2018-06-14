比特幣跌至4個月低點 分析師喊5500美元 甚至再腰斬

數位貨幣市場的血戰還沒有放鬆跡象，所有主要貨幣週三 (12 日) 交易均走跌。

過去 24 小時內，加密貨幣市場總值進一步流失 250 億美元，Kraken 交易所，比特幣價格觸及 2 月 5 日以來最低點，盤中低點達 6133.31 美元，爾後拉回到 6280.18 美元，較週二下跌 3.8%。

根據 CoinMarketCap 的數據，紐約下午交易時段，加密貨幣整體價值貶低至 2700 億美元以下，達 4 月 11 日以來最低水準。

過去一週，比特幣跌幅超過 18%。一間相較小的南韓交易平台遭駭客攻擊的消息似乎也引發了週末一些賣壓，但部分交易者認為，這股拋售潮加劇是因為投資者到了「停損點」。

比特幣跌破 6450 美元也證實其跌勢。Fundstrat Global Advisors 的常務董事兼技術分析師 Robert Sluymer 週三報告指出，「過去幾天的下跌對多數加密貨幣圖有了重大技術損失，跌破 4 月低點證實了比特幣的長期跌勢，建立了自 2015 年上漲趨勢以降第一個跌勢。」

Sluymer 認為下一個支撐點會接近 5500 美元，如果目前的修正符合 2014 年的熊市，比特幣可能會再跌 50% 至下一個支撐點 3200 美元左右。

儘管 2018 年以來比特幣價格急遽下跌，但自去年夏季以來，比特幣價值仍翻漲了 3 倍。

BitBull Capital 執行長 Joe DiPasquale 表示，「比特幣今年跌勢可能會再增強力道，但很重要的一點是，現貨價格仍是較 12 個月前上漲 140%，與 2017 年整體驚人上漲 1400% 相比，這樣的漲幅可能不是那麼戲劇化，但也比其他資產類別表現優異許多。」

DiPasquale 的研究顯示，比特幣很有可能要跌到 5000 美元才會觸底。週三其他加密貨幣與比特幣一起下跌。，以太幣、瑞波幣和萊特幣都下跌 7%。

比特幣價格遭人為操作

週三 (13 日) 發布的一份研究報告指出，2017 年晚期比特幣價格可能遭到操縱。在報告公布後，比特幣跌勢又加深 5%。

德州大學研究發現，2017 年晚期，與美元掛勾的穩定加密貨幣 Tether (泰達幣) 被人為利用來推高比特幣價格至 20000 美元。

製作該報告的金融學教授 John M. Griffin 提到，熱門交易所 Bitfinex 去年的比特幣漲勢至少 50% 是因為受到操作而來，在比特幣走跌的關鍵時刻，泰達幣被大量用來購買比特幣，幫助「穩定和操縱」比特幣的價格。另外，其他排名在前的加密貨幣價格漲勢有 64% 也受到此手法操作。

市場一直對泰達幣和 Bitfinex 交易所有質疑，CFTC 去年也曾傳喚兩者，要求提供泰達幣數據與其背後支撐的美元。週三的研究報告再次讓這 11 大加密貨幣重回焦點。

報告研究人員表示，「整體而言，我們發現泰達幣對加密貨幣市場有巨大影響，泰達幣似乎被用來穩定和操作比特幣價格。」

Bitfinex 交易所則回應，「所有泰達幣都是由市場需求產生，每一個泰達幣背後都有充份的美元儲備，無論是 Bitfinex 或是 Tether 都從不曾參任何市場操作。」