4天暴跌20% 比特幣跌勢不止 一度擊穿6200關口

對於數位貨幣多頭來說，這是極度煎熬的一周。

作為數位貨幣龍頭，比特幣連日的跌勢絲毫沒有止住的意思。Bitstamp 數據顯示，今日凌晨，比特幣一度跌至 6120 美元，刷新 2 月 6 日以來新低，24 小時跌幅超過 9%，過去四日跌幅則達到約 20%。

市值排名第二第三的以太幣和瑞波幣也慘遭重挫。以太幣 24 小時跌幅達 4.3%，目前報 477 美元；瑞波幣 24 小時跌幅達 5.3%，報 0.53 美元。

彭博援引倫敦線上交易平台 Oanda Corp 市場分析師 Craig Erlam 表示，對於比特幣以及整個數位貨幣領域來說，如今的情況和過去已經明顯不同了，現在市場情緒已不如過去高昂，也鮮見利多。他提到：

現在每次出現利空消息時，都看不到（投資者）用積極的情緒來予以支撐，好像人們都等着拋售一樣。

近期面臨的利空消息尤為密集。美國時間上周五，《華爾街日報》援引消息人士稱，去年 12 月推出比特幣期貨的芝商所（CME）要求四家參與比特幣期貨定價的交易所——Coinbase、Bitstamp、itBit 和 Kraken 分享有關比特幣期貨合約的相關交易數據。

報導稱，上述交易所只提供了部分數據，未能滿足 CME 要求，這導致美國金融衍生品最高監管機構——商品期貨交易委員會（CFTC）採取行動，向這些交易所發出傳票，要求提供交易數據。CFTC 正在進行比特幣價格是否被人為操縱的調查。

更為雪上加霜的是，在當地時間周三發表的論文中，德克薩斯大學金融學教授 John Griffin 指出，美國數位貨幣交易所 Bitfinex 發行的 Tether 涉嫌用於操縱比特幣價格。

論文提到，每當比特幣價格下跌時，用 Tether 買入的量通常都會增加，從而令跌勢逆轉。而在比特幣價格上漲時，相反的情況卻並未出現。「這意味著 Tether 被用於在跌勢中保護比特幣價格。」

在論文發布後接受媒體採訪時 Griffin 提到，Tether 通常一次性以 2 億美元的規模大量發行，隨後轉移到 Bitfinex，每當比特幣價格在 Tether 發行後出現下跌時，Bitfinex 以及其他交易所的 Tether 便「以協同行動推升價格的方式」買入比特幣。

對此，Bitfinex 很快出面否認，該公司 CEO JL van der Velde 表示，不管是 Bitfinex 還是 Tether，都從未參與任何形式的市場或者價格操縱。「Tether 的發行並不能被用於推升比特幣或者任何其他代幣的價格。」

另外，近日韓國交易所 Coinrail 遭到駭客攻擊，損失超過 400 億韓元、約 4000 萬美元的 9 種數位貨幣，總量 36 億個。雖然 Coinrail 按交易量看並非大型數位貨幣交易所，但韓國是目前對數位貨幣相當熱衷的亞洲國家，即使是小型交易所也有大量持倉。