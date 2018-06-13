沙烏地阿拉伯提出兩步走增產計劃 試圖縮小各國分歧

彭博社今日報導，沙烏地阿拉伯已向其他 OPEC 成員國提出數項原油增產計劃，其中一項計劃為兩步走增產。

據了解相關討論人士透露，將增產計劃分為兩階段是為縮小其他 OPEC 成員國同沙烏地阿拉伯和俄羅斯之間的分歧。

此前，伊朗明確表示不會增產，委內瑞拉、安哥拉和墨西哥等國又無力增產，增產提案僅對有剩餘產能的國家構成利多。

花旗集團大宗商品研究主管 Ed Morse 本周表示，減產協議的兩個最大產油國沙烏地阿拉伯、俄羅斯都支持增產，6 月會議決定增產「在所難免」（inevitable），不過可能是小幅增產 50 萬桶 / 日能贏得所有成員國的同意。

據彭博報導，目前沙烏地阿拉伯正在考慮多種方案，以便在未來幾個月將石油日產量提高 50 萬桶至 100 萬桶。一項提議設想每天僅增加 50 萬桶原油；另一種想法是，立即增加 50 萬桶，然後在第四季再次提高類似產量。從目前來看，沙烏地阿拉伯正在考慮每天增加約 60 萬至 70 萬桶原油。

分步增產措施可能有助於緩和原油增產的影響，一些阿拉伯國家建議在 9 月或 10 月召開一次特別會議來評估市場行情。目前沙烏地阿拉伯和其他幾名 OPEC 成員國（阿拉伯和科威特），以及非 OPEC 的阿曼傾向於逐步提高產量，避免擾亂油價市場。

此外，從公布的數據來看，沙烏地阿拉伯和俄羅斯已經開始了增產。OPEC 月報顯示，沙烏地阿拉伯匯報稱其 5 月原油產量環比增長 16.14 萬桶，增至 1003 萬桶 / 日。而俄羅斯原油供給量在 6 月首周漲至 14 個月以來新高。當周，俄羅斯原油日產量達 1109 萬桶，超過減產協議中 1095 桶 / 日的限額。

值得一提的是，沙烏地阿拉伯和俄羅斯會藉由本周四（6 月 14 日）世界盃開幕賽的機會，聚首莫斯科討論原油政策。

今日，布油小幅下跌 0.11%，報價 75.8 美元 / 桶。