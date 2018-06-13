比特幣崩潰加速 下跌至2月以來最低點

《彭博社》報導，週二 (12 日) 比特幣一度下跌至 2 月以來的最低水平，而全球最大市值虛擬貨幣的崩潰加速，令人再次擔憂，虛擬貨幣取代傳統貨幣的長期可行性。

虛擬貨幣的價格週二 (12 日) 下跌 4.6% 至 1 比特幣兌換 6450.01 美元，今年至今下滑幅度已超過 50%。此前比特幣曾一度來到 19511 美元的歷史高點。

「我不認為比特幣下跌是因為任何特定消息所導致的，這只是 2017 年之後虛擬貨幣普遍下跌的一個趨勢」，德克薩斯州奧斯汀的加密對沖基金 Multicoin Capital 的管理合夥人 Kyle Samani 在一封電子郵件中表示。

Kyle Samani 指出，很多在 4 月份以 9000 美元買進的投資人，已意識到手上的比特幣不會這麼快解套，因而試圖停損脫身。

比特幣兌美元走勢圖 (圖: 彭博)

加密貨幣已經受到一連串壞消息的影響。 最近一次的壞消息是上週末在韓國加密貨幣交易所 Coinrail 發生的「駭客入侵」，導致客戶的虛擬貨幣流失，目前流失數量還尚不明確；而此一消息也令比特幣在週一 (11 日) 大跌 12%。

近幾個月來，由於一系列問題，包括駭客盜竊、市場操縱和洗錢，交易所在全球範圍內受到越來越多的審查。 早在 5 月份時，美國司法部便開始對可能操作比特幣和其他加密貨幣價格的非法交易行為，進行刑事調查。

「這個用戶的相對規模出現了一些問題，」WinterGreen Research Inc. 總裁 Susan Eustis 在一封電子郵件中表示。 「由於包括駭客盜竊、市場操作和洗錢在內的一系列問題，加密貨幣場所近幾個月來在全球範圍內受到越來越多的審查，比特幣的根基已經受到侵蝕。」。

秉持懷疑的聲浪一直很大。比特幣也沒有受到世界首富比爾蓋茨和股神巴菲特的青睞。上個月後者稱這種貨幣「可能是超強的老鼠毒藥」。

中國方面來說，中國人民日報在 6 月 7 日報導中提到，中國將繼續打擊非法集資和與互聯網金融相關的風險。該報援引中央銀行上海分行官員孫暉的話說，該國對於初階貨幣供給和比特幣交易的清掃已基本完成。