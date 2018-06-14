雅各臣科研製藥(02633-HK)發表業務進展

雅各臣科研製藥(02633-HK)公布，分享TrialAssigningIndividuaLizedOptionsforTreatment(Rx)，或「TAILORx」研究報告，該研究已成功界定化療對經OncotypeDXBreastRecurrenceScore®檢測復發指數為11至25之早期乳癌患者的有效性。此項由國家癌症研究所(NCI)贊助並由ECOG-ACRIN癌症研究小組(ECOG-ACRIN)率領、規模最大的乳癌治療試驗TAILORx研究，結果期待已久，並提供明確證據，證明OncotypeDXBreastRecurrenceScore檢測可準確識別出70%早期乳癌患者不能受益於化療，可單靠內分泌療法獲得有效治療。此外，該研究已證明30%的患者可能受益於化療。

由於雅各臣科研製藥集團為GenomicHealth在香港及澳門的獨家分銷商達十年之久，公司深信，憑藉與GenomicHealth的緊密合作，加上公司在相關市場的深厚經驗，將能夠繼續擴大於該領域出現的商機。公司對該等發現的科學主張及結論概不承擔任何責任。

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