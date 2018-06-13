◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月13日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 永捷 富邦美債1-3 達爾膚 新昕纖 美時 聚積 易威 凱衛 富邦美債7-10 唐鋒 謚源 寶利徠 亞昕 穆拉德 海灣 富邦美債20年 益通 東林 強生 南璋 友威科 元大美債7-10 光頡 欣厚-KY 大樹 勝昱 寬魚國際 富邦中國政策債 友銓 友銓 其祥-KY 精確 太普高 元大美債1-3 九豪 達威 德麥 宏易 元大投資級公司債 信昌電 松崗 中華食 唐鋒 元大中國債3-5 立敦 三圓 世坤 榮群 群益15年IG電信債 蜜望實 雙喜 萬國通 天宇 群益15年IG科技債 奧斯特 力泰 新昕纖 新零售 群益10年IG金融債 英格爾 理銘 光明 力新 國泰5Y+新興債 昇華 亞都 聚紡 恩得利 國泰1-5Y高收債 東凌-KY 銘旺實 李洲 富邦全球投等債 關中 興采 凱柏實業 富邦全球高收債 隆中 新麥 遠昇 合世 時報 方土霖 及成 易威 欣泰 至興 鑫龍騰 穆拉德 萬在 和進 南璋 瑞穎 耀勝 勝昱 大恭 倚強 精確 永純 錦明 宏易 致振 鑫創 唐鋒 康聯訊 廣寰科 榮群 韋僑 點晶 天宇 威潤 建舜電 智捷 唐榮 泰谷 世鎧 晉椿 典範 新零售 世豐 長天 力新 久陽 哲固 恩得利 強新 益通 李洲 松和 振維 凱柏實業 力新 鴻翊 遠昇 凌網 迎輝 及成 恩得利 欣厚-KY 鑫龍騰 李洲 兆遠 和進 港建 系統電 耀勝 倚強 世紀 倚強 至寶電 華容 錦明 點晶 建榮 鑫創 鼎天 立衛 廣寰科 幸康 天揚 點晶 迎輝 鈺創 建舜電 堡達 佳總 泰谷 重鳥鵬 合正 典範 光頡 寶聯通 長天 天鉞電 昇益 哲固 青雲 凱鈺 益通 達威 德宏 振維 凱鈺 合邦 鴻翊 彩富 萬旭 迎輝 合邦 驊宏資 欣厚-KY 業強 久正 亞電 撼訊 上揚 兆遠 合晶 全譜 信驊 易通展 易通展 系統電 元隆 安鈦克 世紀 沛亨 元隆 凱美 迅德 沛亨 華容 倉和 九暘 建榮 光菱 凱碩 立衛 星雲 全達 天揚 森田 奧斯特 鈺創 三圓 保銳 佳總 力泰 越峰 合正 富裔 英格爾 寶聯通 惠普 士開 昇益 中連貨 志嘉 凱鈺 安心 富裔 德宏 漢來美食 正德 合邦 燦星旅 燦星旅 亞元 易飛網 富驛-KY 萬旭 高野 劍湖山 驊宏資 亞都 德記 晉倫 滿心 泰偉 久正 東凌-KY 華義 上揚 德記 昇華 全譜 大展證 得利影 易通展 誠品生活 鼎創達 安鈦克 得利影 花王 元隆 時報 邦泰 沛亨 琉園 九暘 旭然 凱碩 鼎創達 來思達 捷必勝-KY 全達 明揚 奧斯特 旭源 保銳 紅木-KY 越峰 霹靂 英格爾 花王 士開 欣雄 志嘉 欣泰 富裔 大汽電 正德 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 元大期 德記 寶雅 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 白紗科 花王 邦泰 明安