【顧德投顧】5月31日的大量卡在下面變支撐

◆盤勢分析

【被動元件】【車用電池】回檔，【光學】出現差異，【電競遊戲】部分個股冒出頭

美股週二漲跌互見！川金會後，NASDAQ 再創歷史新高，台股短線震盪加劇，個股輪動加快！相關題材即時分享可參考 LINE，盤後追蹤資料可看ＦＢ【台股龍捲風】，教學影片可看 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日加權日 KD 急台灣 50 雖仍死亡交叉，但卻快速收斂，代表多頭還想要攻，這種攻勢須延續才行，否則易【功虧一簣】；而週 KD 仍黃金交叉 (週五確認)，代表波段多行情還在，個股都不用追，等震盪壓回再買即可！

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數震盪，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【光學】【電競遊戲】【電動車電池】【生技】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，尤其指數在 11000 點附近震，會讓投資人又愛又恨，該買得不敢買，落後的又不補漲；賣掉就噴，買進就跌的窘境，就如同今日的：3624 光頡、2413 環科、2323 中環、2481 強茂、6173 信昌電一般，短線出現快速壓回，其實這在正常不過了，因為這就是【市場】，考驗的不只是【操作】更是【心理】

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-30)，5483 中美晶(盤中低 123.5 收 127.5)，6182 合晶(-3)、3532 台勝科(-5.5)，3707 漢磊(-3.45)、3016 嘉晶(-6.6)，此族群留意中美晶(土洋對作) 走勢

【被動元件】：以 2327 國巨 (低 1055 收 1130)、2492 華新科(低 388.5 收 408) 為指標，6173 信昌電(-11.5 跌停)、3026 禾伸堂、2375 智寶、6127 九豪、5317 凱美、2478 大毅、2456 奇力新、5328 華容、6175 立敦、6284 佳邦、6449 鈺邦、3090 日電貿、2472 立隆電、3624 光頡、8043 蜜望實，此族群趨今有轉弱跡象，留易法人及大戶進出

【光學】：3008 大立光 (+290)、3441 聯一光 (-1.1)、3630 新鉅科 (-0.8)、6209 今國光 (+0.75)、3406 玉晶光 (+42)、3362 先進光 (+0.6)、3019 亞光、3504 揚明光 (-9)、3059 華晶科 (+1.1)、4976 佳凌 (+6.4 漲停板)，此族全多檔個股已拉出一個波段，短線宜設好停利點

【電競及遊戲】：6111 大宇資、6169 昱泉、6180 橘子 (+5)、3293 鈊象、3546 宇峻 (+2.1)、3083 網龍 (+0.95)、5478 智冠 (+3.4)、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越

【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，留意 TESLA 股價

【生技】：4104 佳醫、4190 佐登、4144 康聯、4123 晟德、4137 麗豐、4144 健喬、6523 達爾膚、1786 科妍、1760 寶齡富、1783 和康生、1795 美時、4728 雙美、3205 百研，6 月中下旬到 7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

