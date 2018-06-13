明天，中國央行跟不跟？

聯準會升息成定局，次數引猜測

聯準會 14 日的升息似乎已經是板上釘釘的事。此前亮眼的非農數據，創 6 年最大增幅的 CPI，都顯示了美國經濟正在穩步增長，而這也進一步強化了人們對聯準會升息的預期。

據芝商所（CMEGroup）FedWatch 工具數據顯示，當地時間 6 月 13 日的聯準會議息會議的升息機率高達 96.3%。

雖然市場共識預計聯準會會將聯邦基金目標利率區間上調 25 個基點至 1.75%-2.00%，但華爾街見聞在稍早的文章中也指出目前各方對聯準會今年升息次數仍然存在分歧。

美銀美林預計聯準會今年會有四次升息，調整預期是基於經濟繼續高於趨勢水平增長，而且聯準會官員言論「依然樂觀，儘管有尾部風險」，並且金融狀況仍然寬鬆。

而摩根士丹利則預計今年只會有三次升息，下一次升息可能會在 9 月，隨後在 12 月暫停。

法國巴黎銀行雖然預計這次會議上點陣圖中值不會發生變化，但還是認為聯準會在 2018 年升息四次的可能性更大。

這次中國跟不跟？

自 2016 年 12 月以來，中國央行三次跟進聯準會「升息」，最近一次是在今年三月。

3 月 21 日，聯準會貨幣政策委員會 FOMC 會議全票通過，決定升息 25 個基點，將聯邦基金目標利率區間上調至 1.50%-1.75%。翌日，中國央行進行 100 億元 7 天期逆庫藏股操作，將中標利率上調 5 個基點至 2.55%。

據新華社旗下媒體《經濟參考報》援引多位專家報導稱，此次央行大機率將跟隨聯準會「升息」，但同時也指出市場利率與政策利率之間仍存在明顯的利差，預計公開市場操作利率的上調也不會改變央行貨幣政策的穩健中性立場。

中信證券首席分析師明明表示，

「中美利差和人民幣匯率是外部因素，對我國央行會否升息有一定影響。但國內經濟基本面面臨一定下行壓力，擴內需和降低企業融資成本成為經濟金融工作的主要目標，內部環境制約貨幣政策收緊，升息面臨的壓力較大。」

中國民生銀行首席研究員溫彬則認為，雖然中國央行大機率會同步小幅提高逆庫藏股和 MLF 等公開市場操作利率，但也會導致金融機構通過 MLF 獲得流動性的資金成本進一步抬升，因此，下半年仍有降准空間和必要性。

新興市場不平靜

今年以來，新興市場風暴不斷，先有阿根廷和土耳其開啟了一輪猛烈的拋售潮，股市、債市、匯市陷入劇烈震盪，後有馬來西亞和南非等國因義大利政局危機疊加中美貿易戰擔憂，導致股市齊崩，貨幣齊跌。

為了挽救本幣匯率，這些經濟體都爭先恐後地加入升息大軍。

布朗兄弟哈里曼新興市場外匯策略部門全球負責人 Win Thin 表示，

「新興經濟體的央行們正在通過提高利率來應對美元的升值。」

近期，印尼央行兩周內連續兩次升息，把作為基準的 7 天庫藏股利率從 4.25% 上調到 4.75%。

墨西哥中央銀行也將基準利率從 7% 增加到 7.25%。

阿根廷央行更是在短短 8 天時間裡連續三次上調利率，累計上調幅度達 1275 個基點，而 7 天逆庫藏股利率甚至一夜上調 675 個基點。

6 月 6 日，印度央行宣布升息，將庫藏股利率上調 25 個基點，從 6.00% 上調至 6.25%，為自 2014 年 1 月以來首次。

一天後，土耳其央行也宣布將一周庫藏股利率從 16.5% 上調至 17.75%，隔夜貸款利率上調至 19.25%。

雖然多國央行表示聯準會升息可能會導致新興市場進一步承壓。

聯準會的終極任務里絕對不包括對外部經濟的救助，除非當外部風險開始損及本國經濟或者造成系統性風險，才會開始考慮做出改變。