除了升息 更多與Fed有關的事

根據 CNBC 分析報導，週三政策會議結束後，預期 Fed 將宣布升息一碼。然而，還有一些其他事情，可能影響市場走勢。

台北時間週四凌晨 02:00 Fed 將公布利率決議與會後聲明，02:30 Fed 主席鮑爾將舉行記者會。

目前，市場對 Fed 今年的升息次數，意見明顯分歧。有分析師預期，週三升息後，今年內將再度升息一次。亦有分析師預期，今年內將再升息二次。如果在會後聲明中，Fed 對經濟樂觀，當可提高對升息的預測。此外，若 Fed 宣布以後在每次政策會議後，均將舉行記者會，亦可視為鷹派。目前，Fed 係在每兩次政策會議，才會舉行一次記者會。

一則新聞報導指出，Fed 主席考慮在每次的政策會議後，均舉行記者會。該消息於週二撼動了市場，並支撑美元走高。Brown Brothers Harriman 公司分析師錢德勒 (Marc Chandler) 說，市場認為這篇報導屬鷹派，若鮑爾需要增加舉行記者會的次數，顯示 Fed 可能有更多升息的空間。

當鮑爾舉行記者會時，可能會被問到貿易爭議與關稅對經濟造成的衝擊。一位分析師說，Fed 可能認為，目前的關稅與報復對美元的衝擊太小，不致影響經濟。但是若鮑爾談到貿易衝突可能惡化，恐就將對市場造成影響，尤其有經濟學家認為貿易戰與關稅對企業支出與氣氛，會造成負面衝擊。

Diane Swonk 公司首席經濟學家桑頓 (Grant Thornton) 說，「如果我們與中國展開全面貿易戰，並提高汽車關稅，則 2019 年，美國將陷入衰退。加上通貨膨脹上升，這對 Fed 而言，可能是不祥的組合。」

