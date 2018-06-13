5月上海個人住房貸款增加46億元 增速明顯回落

央行上海總部13日公布5月上海市貨幣信貸運行情況，2018年5月，上海市貨幣信貸運行平穩，金融機構本外幣各項存款同比多增，廣義政府存款和非銀行業金融機構存款增加較多;本外幣各項貸款增速止跌回升，個人住房貸款增速回落。

5月末，上海市本外幣各項存款餘額11.66萬億元，同比增長3.9%，增幅同比下降2.9個百分點;當月本外幣各項存款增加1390.51億元，同比多增957.25億元。本外幣各項貸款餘額7.09萬億元，同比增長11%，增幅同比下降2.1個百分點;當月本外幣各項貸款增加621.2億元，同比多增316.52億元。

值得註意的是，5月份，上海市新增個人本外幣貸款154.28億元，同比少增107.23億元，其中個人本外幣消費貸款增加105.66億元，同比少增128.28億元。按結構分，本外幣個人住房貸款增加46億元，環比和同比分别多增21.58億元和少增108.87億元，當月增速5.7%，環比和同比分别回落1個和23.1個百分點;本外幣個人汽車貸款和其他消費貸款分别增加35.04億元和15.41億元，同比分别多增3.25億元和少增11.51億元。

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