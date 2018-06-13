【港股解碼】地基鋼套管製造業中的扛把子——亞洲工程控股有限公司奔赴港股市場

亞洲工程控股有限公司（簡稱：亞洲工程）是一家專門從事地基鋼套管製造以及鋼結構施工及配套服務的公司，其主要業務包括供應、製造、加工及搭建鋼結構等。公司於2018年6月12日在港交所提交招股說明書，進軍資本市場。

業務歷史悠久、業績發展平穩

亞洲工程的業務發展有一定的歷史，其中鋼套管製造的歷史可以追溯至一九八一年。經過二十幾年的發展到2001年，公司在鋼結構加工及製造行業中已建立了一定的地位，將服務擴展至包括鋼結構施工及配套服務，並開始提供該兩種服務。除此以外，亞洲工程還提供其他地基工具，包括鑿子、石刀和水箱，同時公司還從事買賣鋼建築材料、設備及機械。

亞洲工程所參與的私營及公共部門的各種項目，包括住宅開發、商業開發以及基礎設施項目。於往績記錄期，公司參與的若干重大項目，包括港珠澳大橋項目香港過境設施人工島的建造，以及位於南丫島的電站擴建項目。

根據亞洲工程於港交所提供的招股說明書顯示，自2016年到2018年3月31日三個年度止，公司實現收益分別為1.82億港元，1.40億港元，1.32億港元。由於公司提供鋼結構施工及配套服務減少及買賣鋼建築材料、設備及機械減少，這被銷售鋼套管製造產品的增加所抵銷，導致公司截至2017年3月31日止年度錄得收益減少約23.5%。同樣，由於銷售鋼套管產品減少及買賣鋼建築材料、設備及機械減少，這被提供鋼結構施工及配套服務的增加所抵銷，使得公司截至二零一八年三月三十一日止年度，本集團錄得收益減少約5.6%。

（圖片源自：港交所）



其中，截至2016年3月31日止年度，銷售鋼套管產品、提供鋼結構施工及配套服務以及買賣鋼建築材料、設備及機械的收益分別占公司總收益約38.6%、22.6%及38.8% 。截至2017年3月31日止年度，銷售鋼套管產品、提供鋼結構施工及配套服務以及買賣鋼建築材料、設備及機械的收益分別占公司總收益約74.5%、零及25.5%。截至2018年3月31日止年度，銷售鋼套管產品、提供鋼結構施工及配套服務以及買賣鋼建築材料、設備及機械的收益分別占公司總收益約55.6%、44.4%及零。

競爭優勢

在香港鋼結構加工及製造行業擁有悠久的經營歷史和聲譽，有強勁往績及經驗豐富管理的支持是亞洲工程發展的一大競爭優勢，同時與主要客戶及供應商已建立長期的合作關係，以及定制的生產機械使公司能夠提高生產力，保持產品質量的一致性，並保持行業競爭力。

根據弗若斯特沙利文的資料，亞洲工程控股有限公司是香港領先的地基鋼套管製造公司，按二零一七年香港的收益計佔地基鋼套管製造市場總值約53.8%。但是，由於鋼結構型材市場的市場參與者數目眾多導致市場分散，因此無法確定市場排名。

公司發展所面臨的業務風險

一個公司的發展必不可少的要面臨業務和運營風險，亞洲工程控股也不例外。對於亞洲工程目前面臨的發展總結以下三點。

首先，亞洲工程一般不會與客戶簽訂長期合約，因此存在無法成功挽留現有客戶或找到新客戶的風險。由於公司不會與客戶訂立任何長期合約，而客戶乃按項目委聘公司提供鋼結構施工及配套服務或按訂單委聘公司提供鋼套管產品及買賣鋼建築材料、設備及機械，有關買賣屬非經常性質。因此，無法保證未來公司將能夠按相同的業務水平從現有或新客戶獲得新的服務或購買 合約，或根本無法獲得任何合約。如果公司不能從現有客戶或新客戶獲得任何新的服務 或購買合約，公司的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響。

其次，鋼板價格大幅波動可能會對公司產生的不利影響。鋼板是亞洲工程製造鋼套管所用原材料的主要部分，而鋼材面對一定程度的價格波幅。於住績記錄期，公司的材料成本（主要指製造鋼套管產品所用原材料（如鋼板）的成本）佔銷售成本分別約30.2%、60.4%及52.6%。因此，公司承受與鋼鐵相關的商品價格波動的重大風險。

最後，運營資金不足以維持其持續經營的風險。公司經營現金流量可能受客戶延遲付款的影響，從而無法保證公司的業務能產生正經營現金流量或公司能於日後提供營運資金。

總之，在港上市的亞洲工程控股有限公司又多了一條融資渠道，其未來發展如何還需拭目以待。

作者：劉玲玲

編輯：徐冰瑩、唐文英

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