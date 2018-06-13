【大行報告】交銀國際：影子銀行信貸和債券發行急降導緻社融減少

交銀國際發表銀行業研究報告稱，影子銀行信貸和債券發行急降導緻社融減少：5月份社會融資(社融)規模增量為人民幣7608 億元，同比下降28%，遠低於彭博一緻預期的人民幣1.3 萬億元。資料低於預期主要是在強監管下表外信貸大幅下降。5月份債券發行也因對信用違約的擔憂而疲軟。社融餘額仍然同比上升10.3%。然而，該行認為如果非貸款信貸增長持續走弱，監管機構在維持系統穩定性的考慮上，貸款額度可能會有所放松。

此外，企業貸款減少導緻新增人民幣貸款略差於預期：5月份新增人民幣貸款1.15萬億元，同比增長4%，比彭博一緻預期低4%。5月份新增企業貸款同比下降7%，因短期企業貸款減少和中長期企業貸款增長乏力。前五個月新增貸款同比增長12%(前四個月為14%)。5月底人民幣貸款餘額同比上升12.6%，繼續與2017年的貸款增速持平(12.7%)。

交銀認為，票據融資增長較快和中長期及短期企業貸款下降說明銀行風險偏好降低：5月新增人民幣貸款中46%投向企業，主要由中長期企業貸款推動，其佔新增貸款的35%，比例是前五個月的最低。票據融資佔新增貸款的13%，而短期企業貸款環比減少人民幣590億元。由於企業貸款的收益率較貼現票據高，當高品質貸款需求強勁時，銀行會偏好企業貸款多於貼現票據。因此，該行認為5月份的貸款結構說明銀行在信貸風險考量下風險偏好降低。

報告又指，零售貸款增長趨勢不變-短貸較強，中長貸較弱：5月新增零售貸款佔新增貸款總額的53%，而短期零售貸款(主要是消費貸款)佔19%(4月為15%)。18 年前五個月新增短期零售貸款同比增加24%，而新增中長期零售貸款(主要是按揭貸款)則同比減少12%，顯示銀行考慮到更高的風險收益而偏好信用卡及零售消費貸款。

人民幣存款餘額5月份環比增加0.8%，來自於財政和非銀金融機構存款增加。貸存比為74.4%，環比上升0.1 個百分點。

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