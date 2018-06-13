佳源國際(02768-HK)：預計今年下半年會有更多大灣區內項目落實

今年五月佳源國際(02768-HK)發佈公告進軍香港地產界，擲30億港幣向舖王鄧成波購屯門及葵涌三幅地，並成立合資公司於未來合作開發銷售。於今日股東會後公司行政總裁兼執行董事卓曉楠稱，公司在香港物色優質投資機會已有一年多時間，與「波叔」合作不單只是買賣，更是找到了合作理念的共同處，公司期將此作為進軍香港市場的好開端。她又指目前香港樓市需求量大，因而對香港樓市持看好態度。

自2016年開始，佳源開始先後在深圳、澳門、江門以及香港等大灣區內城市購地，卓曉楠稱因為看好大灣區內未來發展前景，會有更多投資機會，預計今年下半年還會有更多大灣區內項目落實。

此外，公司在美國、柬埔寨等地亦有購地動作海外擴張方面，公司主席沈天晴表示，公司採用「長線與短線結合，中國與海外結合」的發展計畫，企業發展應該要有10至20年的長遠思考。他認為若在內地與海外經濟發展此消彼長的情況下，海內外結合的發展戰略則形成互相促進的補充效果。他稱在柬埔寨佈局即是長線計畫，2023年東亞青年運動會將在柬埔寨召開，加之受益於當地城市發展及人口紅利，相信有好的發展趨勢。

沈天晴將房地產業比作國家經濟發展的「寶貝」，而這個「寶貝」的健康對國家經濟有重要作用，因而對利於其健康發展餓國家調控政策持贊成態度，亦認為長線看好房地產市場未來。

文：鄒舒惠

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