住建部擬取消港商承包內地工程限制

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓，以及工程界立法會議員盧偉國表示，在上月底獲住建部回覆，表明將積極考慮取消港資建築及工程企業在內地承包工程範圍的限制性規定，具體實施工作會在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係安排》(CEPA)框架下進行。

根據現行的CEPA規定，該4項有關限制性規定，包括只可參與外資或贈款建設的工程；由國際金融機構資助並通過根據貸款條款進行的國際招標建設項目；中外聯合建設項目；由中國投資，但因技術困難而不能由內地企業獨立實施的建設項目。

上述規定意味着港資建築及工程企業，不能獨自參與大部分不涉外資的內地工程項目。住建部表明，會取消上述限制，變相給予他們「國民待遇」。

身兼全國政協委員的謝偉銓及盧偉國期望，新措施可盡快落實執行，亦促請特區政府積極主動跟進有關建議，與內地部門及本港專業緊密溝通。

此外，謝偉銓再次促請內地當局將兩地業界的資格互認安排恒常化，以及放寬對港資企業在大灣區的資質評審門檻。

來源：港台

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