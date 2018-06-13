袁隆平“海水稻”團隊攜手阿里 共建“畝産一千美金計劃”

6月13日，從阿里巴巴獲悉，雜交水稻之父、中國工程院院士袁隆平領銜的青島“海水稻”研發團隊，將與阿里巴巴農村淘寶達成合作。袁隆平“海水稻”團隊將加入農村淘寶發起的畝産一千美金計劃(一畝地的産值達到或超過1000美元)，而農村淘寶也將加入袁隆平“海水稻”團隊袁米農業科技領銜的中國稻米食味與品質研究院，雙方將在電商脫貧領域展開全面合作。

阿里巴巴董事局主席馬雲此前曾表示，“袁隆平先生把畝産做到一千斤，我們互聯網技術，要爭取把畝産做到一千美金。”此次合作，也意味著互聯網+農業進入到更深層次的協同。

據了解，目前雙方的合作已經進入實質性階段，“海水稻”終端品牌“袁米”的種植和推廣成為首個落地項目。後續，雙方將共同創辦“畝産一千美金”研究院、“中國稻米食味與品質研究院”，併啓動多個維度的項目協作，併擇機對外公布。

一直以來，土地鹽堿化是阻礙鄉村脫貧的重要原因之一。中國約有鹽堿地15億畝，分布在西北、東北、華北及濱海地區在内的多個省區，其中約2億畝具備種植海水稻的條件。

今年6月份，袁隆平宣布，雜交海水稻技術攻關路線圖已完成，將在全國六個省全面開展耐鹽堿雜交海水稻試種示範攻關，力爭2020年開始在全國大面積推廣。“海水稻”項目如果實現大面積的推廣種植，幫助農戶徹底脫貧。

袁隆平希望，未來三年内在全國推廣種植一億畝雜交海水稻。每畝鹽堿地按最低産量300公斤來計算，每年可以增産糧食300億公斤，相當於湖南省全年糧食總産量。2017年，袁隆平曾在山東開展海水稻栽培試驗，創下海水稻畝産500公斤的世界新紀錄。

阿里巴巴集團副總裁、鄉村事業部總經理王建勳說：“畝産一千美金計劃通過整合阿里巴巴集團内部資源，在地域農産品標準化、品牌化、大數據、物流、金融等方面提供支持。此次合作，也將在興農扶貧領域起到標桿示範作用。”

2018年3月，阿里巴巴升級農村淘寶興農扶貧業務，併啓動畝産一千美金計劃，該計劃將覆蓋800個貧困縣。目前，已在重慶、河南、貴州、湖北、四川、海南、安徽六個省一個直轄市的逾100個縣域落地，覆蓋超過6000萬農村人口。

來源：澎湃新聞

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