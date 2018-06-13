智邦通過配息4.1354元 現任董座李炎松將轉顧問、未列新董事名單

交換器大廠智邦 (2345) 今(13)舉行股東常會，通過配發現金股利每股 4.1354 元，並順利完成董事改選，由於現任董事長李炎松因個人因素，將轉任顧問，未列於董事名單上，新任董事長將在下次董事會改選。智邦 106 年合併營收為 364.47 億元，較前一年度增加約 24%，合併稅後淨利 25.59 億元，較前一年度成長 35.5%。合併毛利率為 20%；合併稅後淨利為 25.59 億元，相當於每股盈餘為 4.68 元。



各產品線的業務分佈上，網路交換器佔營收的 68%，網路應用設備佔營收 12%，網路接取設備佔營收的 9%，無線網路設備佔營收的 5%。展望未來，智邦掌握網通核心技術且完整的產品佈局下，相關效益將隨網路基礎建設的增加而持續成長。



智邦新任董事改選，共選出九席董事，包括四席董事及五席獨立董事。據了解，李炎松未來將轉任顧問，因此未列於董事名單上，新任董事長將在下次董事會改選。李炎松表示，自己年紀大了，想休息了，所以決定當到這一屆，不再擔任董事長。



新任董事包括寬鑫投資 (股) 公司代表人郭飛龍，寬鑫投資 (股) 公司代表人林明蓉、黃國修、廷信 (股) 公司代表人杜恒誼，及獨立董事劉炯朗、張治平、陳樹、林秀玲、陳威仁。

