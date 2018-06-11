穩懋董座稱3D感測位置無可取代 今年營收占比有望攀至2~3成

蘋果傳將在下季推出搭載人臉辨識系統的新 iPhone，市場也預期今年非蘋陣營將推出內建人臉辨識系統的手機，穩懋 (3105) 董事長陳進財表示，今年確實有很多跳進來做 Vcsel 用在 3D 感測，但真正有能力量產的不多，至少在今年，穩懋在 3D 感測無人可以取代，營收占比有機會慢慢提高至 2~3 成，下一個應用看好車用、照相機的商機。 陳進財表示，今年開始 Vcsel 很多人進來做，想要跨入 3D 感測，這是事實，明年 Vcsel 在 3D 感測以外的很多應用都會出來，不過，目前要做的人雖很多，但真正有能力量產的不多。



對於有公司宣稱，只要找到 6 吋廠就可以量產，就可分食 3D 感測訂單，陳進財說，穩懋是最早投入 6 吋的公司，也因此，3D 感測新應用第一個被找。理論上，4 吋轉 6 吋要一段時間調整，國際大廠 SKYWORKS 當初 4 吋轉 6 吋也轉了 2~3 年，製程的難度在均勻度，不是那麼容易，至少今年看不到在 3D 感測有人可以取代。



他說，穩懋在 3D 感測不會只有供應給美系客戶，非美系品牌的應用 3D 感測手機今年應該就會看到，但不會很多，而穩懋今年就會出給美系品牌以外的客戶，今年 3D 感測的占比會繼續擴大，有機會增加到 2~3 成。



至於 Vcsel 的下一個應用，陳進財看好車用、照相機的商機。他說，下一個應用是 VR、AR，但量不大，未來量比較大的應用除了外界看好的汽車，照相機有景深需求，採用 Vcsel 後讓照相更立體，現在 2D 相片未來會變 3D。

