權證發展大躍進 前5月成交總額年增近1倍

金管會主委顧立雄今 (13) 日表示，「台灣權王大賽」在這 8 年帶動台灣權證市場發展，根據證交所統計，今 (2018) 年前 5 月證券商共申請發行 10312 檔認購、認售權證，發行總額新台幣 1171 億元，證券商受託成交總額 3252 億元，年增近 1 倍。

為活絡台灣權證市場，金管會、證交所、櫃買中心、集保結算所及國內券商，從 2010 年開始，共同舉辦「台灣權王大賽」，顧立雄表示，「台灣權王大賽」在這 8 年帶動台灣權證市場發展，根據金管會統計，去年權證發行檔數共有 28637 檔，成交量占整體市場成交值比重達 2.41%，相較第一屆「台灣權王大賽」舉辦時，發行檔數 12000 多檔及市占率只有 0.71% 相較，顯見競賽確實為權證市場每年提供新的能量。

不但去年權證發展表現不錯，據證交所統計，今 (2018) 年前 5 月證券商共申請發行 10312 檔認購、認售權證，發行總額新台幣 1171 億元，證券商受託成交總額 3252 億元，年增近 1 倍。

顧立雄表示，身為證券主管機關，最大的挑戰在於如何兼顧保護投資人權益，同時建構對證券商更有利的經營環境，促進良性循環，達到擴大權證市場規模的目的。同時，如何善用權證協助投資人理財，是金管會宣導金融知識的重點之一。