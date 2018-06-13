和大(1536)、順德(2351)、聯電(2303)、矽創(8016)

和大 (1536)：昨晚電動車大廠特斯拉宣布裁員 9%，但市場解讀有利於降低營運成本，加上 Model 3 生產可望達到每週 5000 台目標；激勵獨家供應減速箱齒輪的和大股價走揚。除了特斯拉之外，和大也受惠於 BMW、福特等車廠之電動車訂單，預估今年業績可望成長 10~15%。

順德 (2351)：受惠於車用電子與電動車趨勢，帶動功率半導體元件需求大增，目前全球前十大功率半導體廠如英飛凌、安森美、NXP、TI、STM、三菱等均是順德的客戶，間接打進歐美豪華車與 Tesla 供應鏈；今年順德更成功打進日本功率元件大廠 Rohm 供應鏈。第二季因調漲產品售價，以及產品組合優化，加上新台幣匯率趨貶，營運逐步好轉，單季營收可望突破 25 億元，創歷史新高水準。受惠特斯拉股價走強，激勵順德今股價創歷史新高，來到 99.3 元。



聯電 (2303)：由於上游矽晶圓漲價，該公司最近陸續一次性調漲 8 吋晶圓代工價，以反映矽晶圓成本提高，此外，8 吋晶圓代工產能爆滿，激勵股價大漲，創波段新高。



矽創 (8016)：受惠於中國手機強勁拉貨動能及開發零電容技術獲大客戶採用，促使第二季營運動能轉強，激勵近期股價走強，創波段新高。(馮欣仁)

