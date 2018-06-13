滬深兩市小幅低開滬指跌0.27% 工業富聯開板中興巨量封跌停

今日(6月13日)，滬深兩市股指集體小幅低開，滬指報3071.46，跌0.27%，創指報1711.53，跌0.07%。

兩市個股漲少跌多，高開5%以上的個股不足20隻。中興通訊復牌首日遭遇重挫，報28.18元，跌10.00%;工業富聯僅2個漲停板後，今日打開一字漲停，現漲2.33%。

從盤面上看，海工裝備、特鋼、福建自貿區、交運設備服務等板塊漲幅居前;黃金、富士康概念、微信小程序、智能音箱、螞蟻金服概念等板塊跌幅居前。

申萬宏源認為，周二的反彈併沒有得到成交量的緊密配合，滬深兩市共計3511億元的成交金額，雖然較前一個交易日有所增加，但還是屬於地量水平。這也從某一個角度提示出，周二出現的反彈，併不是因為買盤明顯增加，而是由於抛盤明顯減少。在這種情況下，市場上漲空間或較為有限的。更何況，接下來幾個交易日，經濟數據密集公布，擴容壓力也不小，再加上一些場外因素也可能對市場産生幹擾，股指要實現較為流暢的反彈，恐怕會阻力重重。再從技術上講，短期均線對行情的壓製也比較明顯，因此，反彈固然可喜，但尚不能抱太大期望。從技術分析角度來看，上證指數如果回探至3000點整數關位，併展開規模比較大的多空拉鋸，同時配合放量，這應該是件好事情。如果借此機會確認整數關位的支撐，不但能夠化解投資者對後市持續下跌的擔憂，同時也有利於吸引新資金入市，隨後的反彈空間也會相對大一些。後市能否如此運行，近期就有可能得以明朗。

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