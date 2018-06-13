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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/06/12  107/06/11  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.41000   16.01000   0.40000    2.49844
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.36000   42.33000   1.03000    2.43326
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.79000   31.04000   0.75000    2.41624
富邦深証100基金                                                  11.34000   11.16000   0.18000    1.61290
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.35000   10.20000   0.15000    1.47059
元大標智滬深300基金                                              18.69000   18.43000   0.26000    1.41074
復華滬深300 A股基金                                              23.96000   23.63000   0.33000    1.39653
國泰富時中國A50基金                                              20.62000   20.34000   0.28000    1.37660
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.38000   10.24000   0.14000    1.36719
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.25000   11.11000   0.14000    1.26013
復華華人世紀基金                                                 20.90000   20.64000   0.26000    1.25969
施羅德樂活中小基金-A類型                                         21.14000   20.88000   0.26000    1.24521
施羅德樂活中小基金-I類型                                       4806.58000 4747.68000  58.90000    1.24061
復華亞太神龍科技基金-美元                                        11.00000   10.87000   0.13000    1.19595
兆豐國際國民基金                                                 23.20000   22.93000   0.27000    1.17750
元大上證50基金                                                   31.27000   30.91000   0.36000    1.16467
群益深証中小板基金                                               15.14000   14.97000   0.17000    1.13560
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.93590    9.82440   0.11150    1.13493
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.80300    9.69300   0.11000    1.13484
富邦上証180基金                                                  31.27000   30.92000   0.35000    1.13195
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.11000    8.02000   0.09000    1.12219
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.94780    9.83750   0.11030    1.12122
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.81180    9.70310   0.10870    1.12026
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.07170    9.96260   0.10910    1.09510
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.91090    9.80360   0.10730    1.09450
華南永昌永昌基金                                                 20.38000   20.16000   0.22000    1.09127
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.45000   11.33000   0.12000    1.05914
元大歐洲50基金                                                   24.98000   24.72000   0.26000    1.05178
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.90000    8.81000   0.09000    1.02157
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.26000   10.16000   0.10000    0.98425
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