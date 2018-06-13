[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/06/12 107/06/11 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大滬深300單日正向2倍基金 16.41000 16.01000 0.40000 2.49844 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.36000 42.33000 1.03000 2.43326 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.79000 31.04000 0.75000 2.41624 富邦深証100基金 11.34000 11.16000 0.18000 1.61290 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.35000 10.20000 0.15000 1.47059 元大標智滬深300基金 18.69000 18.43000 0.26000 1.41074 復華滬深300 A股基金 23.96000 23.63000 0.33000 1.39653 國泰富時中國A50基金 20.62000 20.34000 0.28000 1.37660 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.38000 10.24000 0.14000 1.36719 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 11.25000 11.11000 0.14000 1.26013 復華華人世紀基金 20.90000 20.64000 0.26000 1.25969 施羅德樂活中小基金-A類型 21.14000 20.88000 0.26000 1.24521 施羅德樂活中小基金-I類型 4806.58000 4747.68000 58.90000 1.24061 復華亞太神龍科技基金-美元 11.00000 10.87000 0.13000 1.19595 兆豐國際國民基金 23.20000 22.93000 0.27000 1.17750 元大上證50基金 31.27000 30.91000 0.36000 1.16467 群益深証中小板基金 15.14000 14.97000 0.17000 1.13560 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.93590 9.82440 0.11150 1.13493 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.80300 9.69300 0.11000 1.13484 富邦上証180基金 31.27000 30.92000 0.35000 1.13195 野村歐洲高股息基金季配型 8.11000 8.02000 0.09000 1.12219 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.94780 9.83750 0.11030 1.12122 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.81180 9.70310 0.10870 1.12026 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.07170 9.96260 0.10910 1.09510 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.91090 9.80360 0.10730 1.09450 華南永昌永昌基金 20.38000 20.16000 0.22000 1.09127 野村歐洲高股息基金累積型 11.45000 11.33000 0.12000 1.05914 元大歐洲50基金 24.98000 24.72000 0.26000 1.05178 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.90000 8.81000 0.09000 1.02157 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.26000 10.16000 0.10000 0.98425 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------