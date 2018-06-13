【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ 「川金會」順利落幕，台股醞釀反攻

台指期今日早盤在「川金會」的不確定性因素壟罩下，甫開盤多方就有較積極減碼的跡象。隨後出現了較大幅度的震盪後，10 點開始緩步墊高收紅，指數則略弱於期貨，終場小跌 4.44 點 (-0.04%) 作收，成交量增至 1,799 億。

技術面觀察，指數在近二日連續收黑後，昨日出現了略為轉強的跡象。在川金會順利落幕後，投資人的信心漸增，以下影線交代了下方防線後緩步收高，顯示空方攻擊力道趨緩。且量能再度回升至 1800 億，使近期均量維持在相對較高的水位，仍維繫人氣不散。

籌碼面部分，外資今日期貨小幅賣超百口，現貨賣超 36.64 億，顯得較為保守觀望。大額交易人則維持多單持倉水位。選擇權部分 PC ratio 續減至 1.25，選擇權未平倉量買權壓力略增，整體籌碼呈現多方觀望格局。

綜合上述，台股在川金會順利落幕後，市場信心可望逐漸回籠。加上量能始終維持在一定水準之上，人氣不散有利於後續推升指數上攻。指數在回測了下方防線確認了多方防守意圖後，近期有機會再度嘗試挑戰上方壓力區。若能順利再度增量，則不排除有挑戰成功的可能。

◆ 選擇權分析

選擇權部分 PC ratio 續減至 1.25，選擇權未平倉量買權壓力略增。