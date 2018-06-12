【IPO追蹤】江西銀行(01916-HK)：未來著力向金融科技轉型 會與點融網有業務合作

赴港上市的江西銀行(01916-HK)今日舉行新聞發佈會，公司執行董事兼董事長陳曉明稱，公司此次上市募集資金主要用於補充銀行資本金，隨著利率市場化和國內監管趨嚴，銀行內部也要開始轉型，而未來江西銀行主要轉型方向會著力於金融科技和零售銀行業務。而據招股書中披露，公司此次上市引入5家基石投資者，包括內地金融科技公司點融網。陳曉明稱，因點融網作為國內一家知名金融科技企業，未來除了股權方面，江西銀行還會與點融網尋求業務方面合作，發揮更大協同效應。

據公司招股文件披露，截止2017年底，批發及零售行業佔銀行貸款總額約23.5%，為佔比最高行業分類，而其不良率卻又較高。對此，公司執行董事兼行長羅焱稱，批發零售行業不良率高是行業整體現象，而江西銀行對行業不做太多考慮，更多關注整體風險控制水平提高和打造有自身特色的客戶群體。

而公司淨利息收益率由2016年3.05%下降至2017年2.26%水平，公司執行董事、副行長兼董事會秘書徐繼紅稱，公司注意到這一情況並在內部進行研究調整，主要通過調整資產負債、借力金融科技轉型以及優化現有物理網點三個途徑進行。

而至於美國加息週期等外圍因素會否影響，羅焱稱中國與全球經濟已融為一體，美國加息會對國內有影響，而央行收緊流動性的確對一些企業也造成影響，但這是國家調控政策的一部分。至於流動性收緊會否造成違約風險增加，他認為而這並非有一定相關性，對銀行影響不大，長遠來看這一調控政策有好的影響。羅焱續指，江西銀行會呼應國家政策調整，支持中小企業發展，同時把自身業務做出特色，為股東創造好的回報。

文：鄒舒惠

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