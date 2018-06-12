【華冠投顧】盤整出飆股，《越夜越瘋》今天立馬上攻

◆盤勢分析

六七月生技展上陣，看好《他》接棒起風

焦點個股 : 6182 合晶、3016 嘉晶、2327 國巨、4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY

上週四昇楷提醒「台股出現回檔徵兆，短線將轉為整理」，但因先前漲多本就累積了不少獲利了結賣壓，本週國內外又將面臨一連串變數，包括川金會、聯準會 (Fed) 及歐洲央行 (ECB) 利率會議、美國公布徵收 25％關稅中國產品最終清單、端午連假... 等，在籌碼容易浮動的狀態下趁機進行整理並非壞事。受國際變數影響，昨夜美股普遍出現高檔十字線，今日大盤亦重複最近日 K 棒高點不過高的慣性，短線持續震盪整理，低點回測十日線，終場縮腳 - 4 點，然而內資主導的 OTC 指數如預期相對較強，終場 + 0.33%，中小型股依然接力表現。

6 月初已提醒大家可以留意「生技族群」，因為「生技股普遍整理超過一個月，操作上具備風險有限、獲利可期的優勢，且 6~7 月國內外輪番舉行生技展，屆時不乏題材加持」，緊接著在 6/6「球來就打、強棒出擊」分享好股活動時挑選了一檔生技股《功德圓滿》送給大家布局。今天生技族群開始熱身，4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、8436 大江... 紛紛表態，《功德圓滿》自不落人後，在族群題材及營收創高雙重優勢下突破盤局及糾結均線

持續追蹤的多頭最強主流「被動元件」族群，今日老大哥 2327 國巨一度打停，但其下探頸線與十日線後立即縮腳，從波段角度和價量關係來看僅視為漲多後的拉回，況且在族群老大哥暫作休息的同時，二線股仍不乏挺身而出的，就像昨天盤後分析文才剛說過「既然電感次族群可以強勢表現，上游材料廠豈會沒有表現機會」，因此在為大家介紹電感上游材料廠《越夜越瘋》～其下游客戶包括台達電 (2308)、美磊(3068)、奇力新(2456)、達方(8163) 和美桀 (5255) 等，隨著電感廠紛紛擴廠且往高端應用 (車用、工控、5G… 等) 發展時，業績自是水漲船高，目前市場沒太多人注意到這檔，但是近日股價反而悄悄露出整理末端味道，言猶在耳，今日便直接突破整理區間漲停鎖死。簡言之，整個被動元件族群一直就是依循「漲多的休息、休息夠的就輪漲」模式前進。

另一持續追蹤的多頭主流「矽晶圓」族群 (6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶、3016 嘉晶)，今日帶頭股 3016 嘉晶創波段新高但漲停開開關關，指標股 6182 合晶創波段新高但Ｋ棒出現高檔帶量避雷針，其餘亦普遍遇壓留上影線，昇楷於 6/5 矽晶圓大跌時曾告訴大家只是洗盤，6/8 整個族群受中美晶利空拖累又跌時告訴大家只是洗不耐久盤籌碼，今日矽晶圓留長上影線，只有兩點告訴大家：(1) 上週費了那麼大的勁洗盤，僅僅就為了拉兩天的漲勢？(2)本週國內外都一堆變數，籌碼最容易不穩，誰會那麼佛心把股價拉到波段新高正好讓投資人通通賺錢開心下車？這是洗盤或出貨，相信不言可喻。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

