【華冠投顧】洗盤洗完了沒阿

◆盤勢分析

焦點個股：8261 富鼎、2349 錸德、2327 國巨、3016 嘉晶

振鴻觀察股：3707 漢磊、6435 大中、6153 嘉聯益、2915 潤泰全

加權指數今天收 11144 小跌 4 點，量能上升至 1800 億，今日盤中震幅一樣不到 70 點量縮，但量能卻出現 1800 億的大量從 5 分 K 觀察，早盤首根 5 分 K 就有 150 億量能，比 06/07 挑戰 11270 這天的首根 K 線 144 億還大，所以一定有他的意義在的，而盤中曾跌破首 K 低點，這從短線結構來說非常不利多方，因為除了 06/07 這根 K 線被套牢外，今天的首盤大量也將被套牢，所以在盤中振鴻即馬上提醒室友留意若尾盤站不回首盤低點 11118 將留意盤勢進入修正機會大，所幸尾盤拉回收 11144 解除短線警戒，而因為今天收了一根打樁線，同時出量，所以明天最關鍵的就是要留意不能收破今低避免兩日形成『寸步走跌』的 K 線型態。

而明天起若兩日不破今低，則日線多頭結構關鍵點將會上移至今低。到時候就看 11118 只要不破就是持續看多啦!

回到類股部分，上週不斷提醒 mosfet 概念股上週四分析也提到 mosfet 尾盤同步拉抬，上週五 mosfet 逆勢大漲分析也說本周還有機會，昨天全面上漲，今天也不畏大盤盤中急殺，午盤過後又慢慢收復早盤跌勢。除了 5299 杰力收跌外，振鴻觀察的幾檔都還是收小漲跟漲停的差別而已。

其他族群的部分，光學股也是相當強勢， 3504 揚明光、4976 佳凌漲停，但是 3630 新鉅科雖然小跌 3.7%， 3362 先進光小漲 2.3%、3441 聯一光小漲 1%，這三檔標的最近開始盤整，就看能不能走出有利多方的型態，振鴻也會持續帶大家追蹤。

最後在 06/10 週報跟上週盤後影音帶大家分析矽晶圓，那時候就有講到 3016 嘉晶是矽星圓族群整理的最漂亮的今天則是再度強勢漲停作收。

華冠投顧 海豚交易室 范振鴻 分析師

本資料僅供參考投資時應審慎評估

