【港股解碼】赴港上市獲原則性同意，杉杉品牌拆分大計又進一步

杉杉股份（600884—CN）於6月10日晚間發佈公告稱，其控股子公司杉杉品牌日前收到保薦人東興證券通知，東興證券已於當日收到香港聯交所發來的信函，原則上同意杉杉品牌遞交的公開發行H股股票並主板上市的申請。意味著拆分服裝業務赴港上市一事算是塵埃落定。公司表示，目前杉杉品牌上市前尚需取得港交所的最終批准。

打包服裝業務奔赴港股市場

根據杉杉股份向港交所提供的資料顯示，杉杉品牌主要業務為FIRS、SHANSHAN、MARCO AZZALI和LUBIAM。其中，自創立之初就有的FIRS作為核心品牌佔據著最重要的位置，杉杉股份當年正是依靠該業務登陸A股市場。

自2016年起，杉杉股份就有意剝離服裝業務轉戰海外資本市場。當時的消息稱，杉杉股份是希望將旗下杉杉品牌服裝業務及其他相關品牌服裝業務先行資產重組，而後再把此塊業務全部裝進杉杉品牌並於H股公開發行上市。

如今杉杉品牌赴港上市進程已經獲得原則性同意，向其拆遷大計又邁進一步。

上市後，欲啟動產業轉型

杉杉股份於1999年進入鋰電池材料行業，發展至今已成為鋰電池材料行業的龍頭企業。與此同時，公司還不斷推進新能源汽車業務、能源管理服務業務。

根據杉杉股份2017年年報顯示，營業收入的主要部分不再是服裝業務而是正負極材料。

2016年，杉杉股份啟動了旗下非鋰電池材料業務的拆分上市工作，將服裝業務板塊的杉杉品牌和融資租賃業務板塊的富銀融資股份分別推至香港上市。

杉杉品牌表示，上市所募集的資金將用於門店擴張、提高供應鏈、物流及存貨管理能力和提升零售網路管理、市場行銷及推廣。

對於服裝業務拆分上市，杉杉股份將更專注於電池材料業務。對此杉杉股份表示，通過分拆上市，公司的戰略規劃和核心業務將更加清晰，能夠集中精力發展核心業務，實現資源的優化配置，提高新能源業務、服裝業務的專業化管理和營運效率，提升盈利能力和可持續發展能力。

相對於多元化經營的上市公司，業務集中、定位清晰的上市公司更利於資產估值，享受更高的市場溢價。因此，杉杉股份拆分服裝業務並在港交所上市，將更有利於公司旗下服裝業務的發展。

作者：劉玲玲

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