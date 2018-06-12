首季六都平均房貸核貸成數跌破7成 利率維持1.76%水準

財團法人金融聯合徵信中心公布最新全國貸款資料，今年第 1 季六都表現穩健，平均利率 1.76%，普遍優於去年同期，跟去年第 4 季相比則多為核貸成數減少、利率較低的狀態，第 1 季六都平均核貸成數已跌破 7 成。

六都之中今年第 1 季表現最好是台南市，貸款成數 7 成 1，貸款利率 1.73%，雙北貸款成數都不到 7 成，貸款利率最高是桃園市，3 季都在 1.81% 以上。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，今年第 1 季不動產市場交易回溫，市場信心增強，銀行寬鬆銀根，貸款成數維持 7 成上下，貸款利率則持續維持低檔，今年第 1 季六都在貸款成數表現上，雙北由於總價較高，平均值難以突破 7 成，至於其他四都則都在 7 成以上。

利率方面，雖然現階段維持低檔，但美國聯準會已預告美國升息步調，台灣受國際金融影響有可能會跟進，不過台灣就算升息應該也是緩步調升，衝擊性相對弱化。

就全台六都核貸條件，今年第 4 季跟上季相比普遍較差，雙北貸款成數最低，台北市今年第 1 季貸款成數僅 6 成 5，雖然比去年同期好，但跟前一季 6 成 7 相比略有減少，其他 4 都今年第 1 季貸款成數都維持在 7 成以上，以台南 7 成 1 表現最佳，平均核貸利率最佳者也是台南市，今年第 1 季 1.73%，次低者為台北市，平均貸款利率 1.75%，而桃園市是貸款利率最高者，平均在 1.81% 以上。

郎美囡指出，今年第 1 季雖然與去年第 4 季相比有落差，但跟去年同期相比表現不俗，雙北受累於高房價，平均貸款成數一直難以突破 7 成，不過台北市保值性相對高，故貸款成數在六都中仍相對寬鬆，此外，由於南部自住比例較高、房價較低，故貸款條件較佳，而桃園市近年有許多新案，吸引許多買方進駐，雖然貸款成數達 7 成，但由於買氣多有話題性帶動，加上投資比不低，銀行端控制風險因素下，貸款利率較高。

觀察近期市場表現，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，由於不動產市場買氣、信心度都有回穩跡象，各大銀行紛紛以優惠方案拉房屋貸款客戶，不少貸款專案條件不輸青年安心成家，使利率維持低檔，不過房屋貸款條件除銀行政策跟房屋條件有影響，關鍵因素在於申貸人本身的財務狀況以及標的物本身，故建議民眾若想要有較佳的貸款條件，除在物件上審慎挑選外，自身財務狀態也必須維持一定水準。