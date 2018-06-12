天貓進軍電子書業務 聯合阿里文學推出天貓讀書APP

6月11日，天貓圖書與阿里文學聯合推出全新數字閱讀産品天貓讀書，旨在打通線上圖書購買及内容消費鏈路。

根據第三方數據顯示，2017年中國圖書零售市場總規模為803.2億元，線上渠道實現了25.82%的增長，線下也實現了2.33%的同比增長。不過，線上圖書市場的銷售和閱讀仍然處在割裂狀態。隨著千禧一代成為線上購書的主力人群。他們更傾向手機集合閱讀器功能，獲取更多類型的電子出版物。

天貓圖書作為中國最大的紙製印刷書籍零售商，為了進一步完善閱讀市場産品布局，滿足用戶需求，聯合阿里文學共同啓動天貓數字閱讀市場。構建全新業務領域-天貓電子書。天貓讀書APP全新品牌標識和Slogan“品質閱讀，美好生活”也在發布會上對外發布。

阿里巴巴文化娛樂集團CFO、阿里文學CEO宇乾表示，天貓讀書將緻力於通過數據化運營的方式幫助讀者享受到更方便和暢快的内容服務。同時將數據反哺給内容創作者，幫助他們進行更精準的内容創作。

來源： 中國經濟網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)