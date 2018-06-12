【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日市場受到市場觀望川金會影響，使得今日早盤台股出現下跌，但受到美國總統川普與北韓領導人金正恩會談結束後，表示滿意，台股受到消息激勵後，跌幅收斂，收盤台股下跌 4.44 點，跌幅 0.04%；籌碼方面，外資現貨部位賣超 36.13 億元，三大法人現貨部位賣超 30.30 億元。

《國際金融市場焦點分析》

投資人未在意週末 G7 會議後，貿易紛爭無解的陰霾，市場聚焦今日在新加坡展開的歷史性川金會及週三舉行的 FOMC 利率決策會議，美股四大指數漲跌互見，收盤小道瓊期貨及小 S&P 500 期貨分別上漲 0.09%、0.15%；義大利經濟部長承諾不脫歐，帶動德國 DAX 指數上漲 0.65%，而德國 10 年期公債及美國 10 年期公債期貨同步受到市場避險情緒下降影響分別下跌 0.41%、0.13%。

《國際商品市場焦點分析》

路透社的調查顯示，2018 年 5 月，OPEC 原油日產量較前月減少 7 萬桶至 3,200 萬桶，創下 2017 年 4 月以來的新低，而其中，委內瑞拉原油日產量創新低至 145 萬桶，激勵昨日 WTI 原油期貨止跌翻揚，收盤 WTI 原油期貨收盤上漲 0.55%；市場因擔憂中美貿易戰，將會影響美國農產品出口及美國天氣好轉推動供給回升影響，昨日收盤玉米及黃豆期貨分別下跌 2.78%、1.6%。

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