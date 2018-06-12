制裁又升級！美國再度指控俄羅斯網路駭客行為

據新華網，美國財政部 6 月 11 日宣布對和俄羅斯相關的 5 個實體和 3 名個人發起制裁，稱他們與俄羅斯軍方及情報單位進行合作，對美國和其盟友進行網路攻擊。

美財長梅努欽在聲明中稱，美國正在持續努力，以反擊聽令於俄羅斯政府、軍隊和情報部門指令的從事攻勢性網路活動的惡意行為者。梅努欽表示，這些行為者直接直接為提高俄羅斯的網路攻擊和網路間諜能力做出貢獻，破壞美國及其盟友的安全。

根據相關規定，上述受制裁的個人和實體在美國境內的所有資產將被凍結，且美國公民不得與他們進行交易。

去年 8 月，美國國會通過了一項制裁法案，指控俄羅斯以網路攻擊手段介入美國總統大選，宣布對俄羅斯等國追加制裁。

今年以來，美國財政部不斷加大對俄制裁力度。今年 4 月，美國財政部發起對俄又一輪制裁，涉及 38 位俄羅斯個人及實體，全球第二大鋁生產商的俄鋁也在名單中。俄羅斯金融市場此後遭遇巨震，股債匯市接連遭遇暴跌，期間盧布兌美元跌 5%，俄羅斯股市跌 12%，國際鋁價跳漲超 20%。

不過，此後，又有媒體爆料稱川普暫時選擇「按兵不動」。《華盛頓郵報》稱，川普選擇暫時不對俄羅斯實施更多制裁，除非俄方有進一步的挑釁行為，並且不滿意美駐聯合國大使黑莉上周日的預告式表態。