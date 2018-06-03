增產板上釘釘？ 俄羅斯原油產量連續三個月超OPEC目標

連續第三個月，俄羅斯的原油產量超過了其與 OPEC 達成的目標。

五月，俄羅斯原油日產量為 1097 萬桶，幾乎和上月持平。

上個月，俄羅斯同沙烏地阿拉伯表示，為應對全球油價上漲，將會在今年下半年增加原油產量。

不過這項提議尚未得到 OPEC 其他成員的贊成，例如南美洲的厄瓜多爾就表示對此沒有興趣，OPEC 能否最終增產，還存在變數。

本月下旬，OPEC 將在維也納舉行峰會，將就未來的產能計劃進行討論。

周五，美國公布強勁非農數據，但是布油和美油雙雙下挫，布油下跌 1.22%，報收 76.61 美元；美油重跌 1.97%，報收 65.72 美元。

俄羅斯產油巨頭：已經為增產做好準備

美國財經媒體 247wallst 認為，周五油價收跌同俄羅斯原油產量增加有一定聯繫。

據俄羅斯第三大原油生產商 Gazprom Neft PJSC 數據，目前，俄羅斯擁有 50 萬桶 / 日的空閒產能。據花旗集團消息，這家公司同俄羅斯另一家原油生產商 Rosneft PJSC 計劃在原油生產限制放寬後就增產。

據彭博社統計，在五月的最後兩天，Rosneft PJSC 原油日產量增加了 7 萬桶，該公司稱，這是為俄羅斯和 OPEC 達成的逐步增產計劃「做準備」。

Rosneft PJSC 目前的閒置產能達 12 至 15 萬桶 / 日，第一季其日產量為 457 萬桶，該公司稱，他們能迅速將 10 萬桶 / 日的產能投入使用。

OPEC 中影響力較大的沙烏地阿拉伯阿拉伯也打算提高原油產量。

增產還是減產：價格波動背後是市場市佔率之爭？

經濟參考報指出，從 2017 年初 OPEC 與以俄羅斯為代表的非 OPEC 產油國聯合減產以來，油價已經大幅上漲。而沙烏地阿拉伯和俄羅斯都擁有可以很快恢復上線的閒置產能，令投資者擔心兩國攜手放寬限產措施。

目前，市場擔憂隨著美國退出伊核協議以及委內瑞拉局勢動盪，伊朗和委內瑞拉亦可能減產。經濟參考報指出，由於美國很可能藉機擴大自己的石油出口，使其在石油市場的市佔率擴大。而為了維持油價價格，OPEC 將不得不容忍美國對市場市佔率的侵占，甚至進一步縮減產量以維持油價，從而失去更多市場市佔率。

在這種情況下，沙烏地阿拉伯和俄羅斯放出的口風更令人懷疑減產協議能維持多久。分析人士認為，即便沙烏地阿拉伯堅持減產，作為非歐佩克國家的俄羅斯減產立場有可能不那麼堅定，尤其是在俄羅斯自身的市場市佔率遭到美國侵蝕的情況下。

『新聞來源／華爾街見聞』