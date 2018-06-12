精誠取得宏誌30%股權 搶灘百貨零售POS收銀系統

精誠 (6214) 宣布，取得零售業 POS 收銀系統廠宏誌科技 30% 股權，並指出，未來雙方將聯手打造智慧零售 O2O 服務，包含 POS 收銀系統、電子發票、金融全支付、儲值卡會員系統與 O2O 電子票券等服務，透過宏誌高市佔率的 POS 系統，串連消費數據，協助百貨與零售餐飲業提升消費者體驗與優化營運效率，開創多贏商機。精誠表示，宏誌科技是國內流通業 POS 收銀系統龍頭，特別是在百貨商場超市領域，市占率高達 80%，並具備強大的 POS 軟體開發實力、電子發票服務與介接多家第三方支付整合經驗。



精誠資深副總經理楊世忠表示，POS 系統是線下消費最重要的一環，不僅要記錄消費收銀，同時串接交易支付，更是 O2O 服務的兌換點，此次精誠結盟宏誌，整合 POS 系統與精誠擅長的支付服務與 O2O 虛實服務，能夠完整掌握消費流程，運用數據資料將消費者面貌具體化、消費歷程系統化，協助企業掌握消費者，創造銷售機會，迎向智慧零售。



宏誌科技董事長趙建厚則提到，精誠近年掌握市場脈動，積極以創新科技協助企業轉型，未來將結合精誠在智慧零售的服務能量，提供更多創新整合服務，帶動完美消費體驗。



精誠積極經營智慧零售生態圈，繼 2012 年入主嘉利科技佈局行動支付市場後，陸續投資大賀行銷與墨攻網路科技，延伸在零售與電子禮票券市場的戰力。



精誠進一步表示，今年投資宏誌，雙方展開更積極的合作，進一步運用消費數據經營消費者行為，並提供貼近使用者需求的應用解決方案組合，爭取更多百貨商場與零售餐飲應用服務商機。

