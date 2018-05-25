精誠「喜客券」打入爭鮮、美廉社 多家連鎖品牌訂單在望

精誠 (6214) 宣布推出「喜客券」電子票券服務，獨家發行爭鮮迴轉壽司，以及美廉社的電子票券，強勢進軍企業行動贈禮市場。精誠表示，喜客券自推出以來，廣獲各大零售餐飲企業青睞，除了爭鮮迴轉壽司、美廉社的獨家商品外，也已經取得全台最大連鎖餐飲集團、Easyhouse cafe / 寬心園、翰林茶館 / 翰林茶棧、哈根達斯、福勝亭、西雅圖極品咖啡、伯朗咖啡館、丁丁藥局、漢堡王、金鑛咖啡、聖保羅烘焙花園、一之軒等多家知名連鎖品牌支持。精誠指出，「喜客券」能夠大幅簡化企業或團體訂購活動贈品的繁瑣流程與管理細節，透過簡訊、電子郵件方式或社群媒體傳送贈品訊息給消費者，消費者點選訊息中的連結就能開啟一個專屬條碼在全台門市兌換商品。



精誠也提到，企業採用「喜客券」服務，可以獲得縮短採購流程、降低管理成本的好處；而消費者可以依照自己的實際需求，決定在何時何地兌換贈品，甚至可以根據禮券面額選擇自己真正需要的禮品，達到企業與消費者雙贏。



精誠資訊流通暨支付事業部副總經理班鐵翊表示，在資訊與服務隨手可得的年代，滿足使用者「立即送禮」的需求，也是設計「喜客券」服務要達到的目標，此外，更能保障消費者的資料安全，後續企業進行後台追蹤與帳務作業也一目了然。



精誠認為，「喜客券」服務的推出，不僅能夠幫助品牌商把商品上架在不同通路上，提高銷售量，也提供企業客戶一個流程簡便的採購禮品模式，並能解決企業的存貨與運送等問題，方便管控贈品成本；如需求量大，也可採取大宗商品買斷方式，資金運用可更靈活。

