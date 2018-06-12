【異動股】白酒板塊持續走強 順鑫農業(000860-CN)漲停

午後，白酒板塊持續走強，截止發稿，順鑫農業(000860-CN)漲停報39.79元，古井貢酒(000596-CN)漲7.9%報90.1元，今世緣(603369-CN)漲6.59%報23.95元，洋河股份(002304-CN)漲6.09%報149.05元，山西汾酒(600809-CN)漲5.56%報67.0元，迎駕貢酒(603198-CN)、口子窖(603589-CN)、水井坊(600779-CN)等股漲超4%，五糧液(000858-CN)漲4.04%報85.81元，貴州茅台(600519-CN)發力上攻午後大漲3.47%報802.62元。

機構認為，隨著中産階級和個人消費的崛起，此輪白酒行業復蘇仍將延續，現在仍是白酒板塊布局的重要時期。行業集中度將不斷提升，結構性增長與擠壓式增長併存，龍頭優質酒企優勢顯著。高端方面，隨著中産階級崛起，仍有增量空間，且供需緊張仍將延續，提價預期存在;次高端方面，業績彈性最大，量價空間均已打開，品牌和渠道是主要競爭力，主流優質酒企最為受益;地産酒方面，區域龍頭具有明顯的根據地護城河優勢，受益於消費升級，産品結構提升，未來盈利能力將進一步增強。

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