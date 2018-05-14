客思達-KY首季認列倉儲置櫃費850萬美元 毛利率下滑至21.71%

客思達 - KY(2936) 今日舉行法說，財務長潘敏行解釋，該公司第一季毛利率暴跌三成的原因，他指出，主要是首季認列高額倉儲置櫃費約 850 萬美元，導致第一季銷貨成本大幅上升、毛利率大幅下滑至 21.71%。該公司的客戶以中小型傢俱零售業者為主，占 70% 為主，成長快的是電子商務通路，目前的策略是積極打入大型通路連鎖店，如 Jerome''s 及 The Bricks。



潘敏行表示，美國傢俱業受到電商的衝擊，消費者消費習性改變，為了在此一變化的環境下，客思達的經營策略，雖不訴諸於終端客戶，但要將產品資訊傳遞出去，讓中小型傢俱業者可以依據消費者的需求，設定行銷策略，挑選主打產品，以吸引消費者到實體通路採購。



該公司傢俱產品則分為三大系列，其中，Coaster 已是近 30 幾年的品牌，有 4,500 個項目，2017 年營收比重 96.5%，2018 年第一季營收占比是 92.5%；Donny Osmond Home 是高檔傢俱，2017 年營收占比是 2.1%，2018 年第一季營收占比是 1.8%；Scott Living2017 年營收占比是 1.4%，到 2018 年第一季營收占比是 5.7%。



以通路結構及營收分析，大型客戶 2018 年第一季與去年同期相比年增 46%，中小型客戶是年增 6.99%，電商是衰退 8.94%。



潘敏行表示，因為美加大型通路的貨要求備足，新品的貨要從很多供應商提供，以致於客思達的存貨大幅上升，存貨比正常水位高，也導致置櫃費大幅上升。



觀察客思達的過往毛利率趨勢，自 2015 年第四季以來，該公司毛利率原本有三成以上，但今年第一季掉了 30%，主要是付了 850 萬美元置櫃費，但在第一季之後，該公司的配銷中心 (distribution center) 置櫃費已回到正軌。



若排除第一季認列 850 萬美元置櫃費一次性影響，2018 年第一季毛利率為 30.0%，較 2017 年同期毛利率下降 1%，高於 2017 年下半年。



客思達因毛利下滑、營業費用率持平，致第一季呈現虧損，淨利率下滑至 - 5.02%。但隨著存貨量回復可控制水位，營業費用率與上季度持平，展望第二季，客思達應不會再出現虧損。



公司傳統旺季為第四季與第一季，為擴大新世代千禧族群消費客群，在傢俱消費者持續轉往電子商務平台選購傢俱的趨勢下，客思達近年來已積極布局電子商務通路，並推出聯名設計款 Scott Living 系列家具，於 2017 年取得優異表現，2 月功能性貨幣營收達 3,230 萬美元，並已達成連續五個月營收年成長。