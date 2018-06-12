議息會議臨近 黃金醞釀反彈機會

據中國證券網報道，在美聯儲6月議息會議即將到來之際，震蕩調整多時的國際金價或在醞釀短線的反彈“爆發”時刻。

6月12日，亞市午盤金價仍在1300美元/盎司附近徘徊，截至記者發稿，國際現貨金價報1297.63美元/盎司，仍在1300美元關口下方震蕩交投。但多位業内人士分析稱，雖然國際地緣政治風險因素減弱，避險情緒降溫，但6月美聯儲加息已成為大概率事件，因此美元前期已充分消化吸收加息的預期，後市國際金價有望反彈。

回顧今年以來的國際市場，波動性加大無疑是最明顯特徵。民生銀行金融市場部分析師湯湘濱認為，無論是2月初國内外股市的快速下跌，還是4月中旬以來美元指數快速上漲所代表的市場動蕩，都明確地顯示出今年以來國際市場中波動性、不確定性和風險性均在上升的事實。

“這種脆弱性一方面來自於美國經濟數據依然穩健，美聯儲穩步加息、縮表帶來的外溢性壓力。另一方面，也來自於歐元區和部分新興市場國家自身政治或經濟矛盾帶來的風險暴露。正是這兩種壓力的疊加使今年國際市場面臨的衝擊仍可能反復出現。”湯湘濱說道。

5月以來，國際金價雖然受到美元上漲的衝擊，但是整體跌幅有限。尤其進入6月後，金價的波動區間進一步收窄(基本僅在每盎司1290至1305美元間窄幅波動)。

湯湘濱表示，隨著本周四美聯儲議息會議臨近，近期國際市場將把註意力重新回歸到美聯儲的議息會議上。“目前市場普遍預期美聯儲將在6月的議息會議上再次加息0.25%，但是市場仍將關註美聯儲是否會釋放‘增加一次加息’的信號。因此，隨著美聯儲議息會議的臨近，按照以往的經驗，在美聯儲加息前，國際金價往往會受到壓製。但是隨著美聯儲加息靴子的落地，國際金價有望出現持續或快速反彈的機會。”

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